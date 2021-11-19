野豬襲警案後即採人道毁滅　區議員：搞居民就無事，傷警察就㩒掣

漁護署早前公佈會將所有在市區出沒野豬「人道毀滅」，引發外界極大爭議。中西區議會昨日(18)討論有關措施，有區議員擔心啟動人道毁滅機制後不受節約，行動會變得越見過火，並指過往發生多宗野豬襲擊人類的案例，質疑「居民受嚇就無事，一撞到警察就㩒掣」，促請署方考慮其他方法如提高餵飼罰則或減少包頭垃圾的棄置，漁護署回應野豬被餵飼後難返回自然覓食，採取行動屬無奈之舉，強調首要是巿民配合停止餵飼。



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議員：人道毁滅野豬有啲難解畫

中西區議會樓宇管理、環境衞生及工務委員會昨日(18日)討論長遠控制野豬的數目，楊哲安議員提到由於沒有天敵，加上人類餵飼令食物資源增加，本港野豬數目激增，近年頻頻發生野豬襲擊居民或保安事件，加上北角半山天后廟道本月9日有野豬襲擊輔警受傷見骨案件，市民對野豬數目的關注度日益增加，他相信山頂區居民對經常闖入巿區野豬採取人道毁滅措施表示歡迎，然而他同時表示，關注到野豬襲擊人已非一朝一夕，「有啲難解畫，居民受嚇就無事，一撞到警察就㩒掣。」擔心啟動有關人道毁滅機制後，行動會越來越過火，要求漁護署定期公布人道毁滅野豬的數目，並主力限制闖入民居導致環境衞生問題的野豬數量。

區議員彭家浩表示，某程度上是人類侵佔野生動物棲息地，人道毁滅並非最好方法，尤如文明開倒車，質疑「大嶼山有水牛撞細路，係咪全部都送去人道毁滅；馬騮搶嘢食係咪都要人道毁滅？」強調生命平等，漁護署需清楚思考解決方法，包括提高巿民在公地眾地方或郊野公園餵飼野豬的罰則，同時要從源頭着手，例如野豬主要在垃圾收集點覓食，應做好或減少包頭垃圾棄置的問題，減少野豬到社區覓食的意欲。

委員會臨時主席楊浩然批評， 野豬襲擊人類並非一朝一夕發生，例如由2016年兩人受襲，增至今年九月為止的10人受襲，惟漁護署一直愛理不理，直至有輔警受傷，署方在毫無諮詢之下，立即雷厲風行人道毁滅野豬策略，形容署方「做得好肉酸」，促請漁護署思考更好的解決方法，否則只會加深民怨及造成社會分化的反效果。

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漁護署：曾捕捉野豬及放回大自然但成效不彰

漁護署濕地及動物護理主任陳寶琳回應，根據初步估算，全港約有2500頭野豬，自2016至2017年度停止狩獵野豬後，便開展捕捉絕育及搬遷計劃，並且一直監察成效，數目由2018年搬遷83隻闖入巿區的野豬返回郊野公園，增至2020年的218隻，惟署方發現成效不彰，主因是野豬習慣被餵飼後，難返回自然覓食，例如10月27日在山頂種植道搬遷6隻野豬返回大自然，今月收到其中3隻折返北角覓食，最終無奈採取沉重決定，對習慣在巿區覓食的野豬進行人道毁滅方式。

她又強調，署方早在10月20日在會上提出對闖入巿區的野豬採取更嚴厲措施，並非有輔警受傷等個別事件後才突然收緊政策， 署方會一直評估成效，會保持公開透明的方式公布人道毁滅野豬的數目，強調殺豬數目不是重點，而是巿民配合停止餵飼野豬，讓野豬慢慢返回自然覓食，減少到社區徘徊的誘因。