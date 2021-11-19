野豬問題│多國同受「豬」連：垃圾處理、疫情、氣候是元兇？

野豬問題近日成為香港熱議話題之一，漁護處圍捕野豬手法備受爭議，其實這個問題在全球各地同樣引起關注，從加拿大、意大利，到以色列等國都有，連拉丁天后夏奇拉（Shakira）與兒子亦於今年9月在西班牙巴塞隆拿一公園內遭野豬攻擊。面對「人豬共融」的問題，各地又可有值得參照的處理方法？



在有「永恆之城」之稱的意大利羅馬，野豬問題近期亦成為市內最嚴重問題之一，如經常有野豬擾亂市內交通、掀翻垃圾桶、嚇壞學童及咬傷途人等。今年5月，當地曾瘋傳一段影片，只見羅馬市郊一名女士剛從超市步出取車，遭到一群八隻的野豬於繁忙的停車場內追趕，其中一隻更撕開了女士手上的購物袋。附近有途人見狀大聲呼叫，最終該名女士拋掉食物引開豬群脫身。

事件引起當地廣泛關注和討論，當中包括意大利垃圾處理的問題，還有人類和大自然的衝突。野豬問題如今不時成為當地媒體討論的焦點，相關照片、影片不絕。意大利記者Fabio Grilli直言：「野豬無疑是個讓我們讀者充滿激情的話題。」

野豬問題在世界不少地方都引起關注。(Getty)

獵殺野豬成「羅馬之恥」

據美聯社報導，現時羅馬及其周邊地區約有逾5,000隻野豬生活，這些動物經常出沒在市內的公園，多數躲藏於樹林和灌木叢中。但當地堆積如山的垃圾，吸引牠們走到羅馬的街上，為民眾造成困擾。2019年，羅馬及拉齊奧大區政府批准了一項計劃，於城市內的公園設置籠子捕捉野豬，並建議每年至少撲殺1,000隻豬以控制數量。

對部份人來說，這關乎一個動物權利問題。野豬終歸也是個生命，牠們理應在這個世界上擁有生存的權利。羅馬女市長拉吉（Virginia Raggi）去年更下令調查警方於一所學校遊樂場內射殺一頭母豬及其6隻小豬的事件。事發當日較早時間，一群家長和兒童正在餵飼這個野豬家庭。

永恆之城的羅馬深受野豬困擾。(Getty)

動物權益關注人士抗議有關捕殺豬群的行為，批評做法是「羅馬恥辱」，要「為野豬伸張正義」。意大利國家保護動物委員會總監Andrea Brutti表示：「這是一個母親和她的小孩，事件從情感上來說實在太可怕了。」

不過，有自然保育專家認為，適當的控制野豬數目是有利於整體生態保育。自然保護區管理機構 Roma Natura 負責人Maurizio Gubbiotti則表示：「總有些人認為任何動物都不應該被殺害，但這也是個生態保護的問題。」這是由於意大利原有的野豬品種於數十年前經已絕種，如今困擾當地的品種來自東歐，牠們不僅體型更大，而且繁殖力也更強，而作為牠們在當地的天敵之一的*狼亦幾乎早已絕跡。因此，當局計劃採取措施控制豬群數目，包括捕捉並送往肉食市場，「即是將牠們當成禽畜動物，把牠們製成火腿、莎樂美腸等食物。」

*注解：在外國，野豬的捕食者一般為狼，而在香港，野豬的唯一天然捕食者為老虎。而香港有記錄最後一隻老虎於1915年被獵殺，日佔後香港虎蹤大大減少，1965年曾有女學生表示在大帽山發現老虎，但報告從末獲得證實。



羅馬女市長拉吉(中)去年下令調查警員射殺野豬家庭的事件。(Getty)

垃圾管理不善才是禍首

Gubbiott強調雖然野豬有時可以很危險，但一般都是很膽小的動物，野豬通常無意威脅市民，「野生動物離開森林只有一個原因，就是尋找食物，他們走到街上的唯一原因是那裏有垃圾。」

說到底，意大利羅馬的野豬問題難是當地長年廢物處理不當所造成，雖然當局曾提出增加回收、按垃圾類型收集來解決垃圾問題，惟成效不彰，導致市內街道垃圾堆積，吸引野豬闖入鬧巿。

野豬出沒注意。(Getty)

疫情、氣候變化加劇問題...

加拿大及以色列同樣也遭野豬問題困擾，兩地的情況均多少揭示了野豬問題的複雜性。

以色列的野豬問題同樣迫切，尤其是在耶路撒冷、海法（Haifa）等城市，引起居民恐慌。疫情期間，野豬問題變得更為嚴重。耶路撒冷郊區Mevaseret Zion市長Yoram Shimon表示：「我們每日都要維修野豬造成的損壞。」而造成以色列野豬問題的原因是頻繁的山火。今年夏天，耶路撒冷附近地區的嚴重山火造成了廣泛的破壞，摧毀了大片野生動物的棲息地，令牠們到其他地方尋找食物、水源和棲息地。

以色列自然保護協會主席Ela Pasternak表示，野豬此物種數量眾多、種群密集，危害農業區及整體生態系統，近年來更成為城市地區的一大麻煩。他指出，野生動物大多見人便逃跑，但補充說：

但如果牠們習慣了人的存在並被人餵飼，就可能會變得更具攻擊性。

當局強調，若不盡快採取行動，情況可能會變得很差。當局目前採取的做法包括提高衛生水平，以及加設圍欄阻止野豬翻開垃圾桶等，並在特定情況下容許撲殺豬群。民間方面，海法居民為此組織了「野豬巡邏隊」來應對，如用特製哨子來驅趕牠們。

另一受野豬困擾的加拿大，安大略省阿賈克斯鎮（Ajax）環境可持續性和氣候變化主管Cameron Richardson表示，當地常被忽視的氣候變化的影響，是野豬近年在當地加速造成影響的原因之一，在這些冬季冰天雪地的國家，暖化對於野豬而言是變得更「宜居」。他指出：「預計地區的氣候變化，包括平均氣溫上高、頻繁的極端天氣，以及降雪量減少，均為野豬入侵社區造就更有利的條件。」

應對野豬問題，近期成為不少國家的熱話。(Getty)

有鑑於此，加拿大以誘捕方式解決野豬數目過多的問題。加拿大自然資源部（Natural Resources Canada）雖然成立了全國專門的「野豬小隊」，設置陷阱和誘餌，但部門指出考慮到該物種的智慧和適應能力，捕殺野豬的成效可能需要一段時間。當局建議居民在野豬數量得以控制之前，盡量將家貓留在室內，放狗時也應繫上繩帶。此外，受影響至深的安大略省明年將圈養野豬列為非法行為。

雖然加國幅員遼闊，野豬又傾向避開人類，看似沒有構成任何重大風險，惟加國野豬研究學者Ryan Brook並不認同，除了因為野豬在當地屬入侵性（外來）物種，他說：「野豬是『可怕的生態災難』，牠們可以造成的損害，以及可能傳播疾病給人類、寵物、野生動物和牲畜等，都是主要的問題。」

獵殺野豬的措施在部份國家也常見，但一般屬非常措施，並限制數量及特殊情況。(Getty)

「野豬的命也是命」，然後呢？

生物倫理學家兼環保主義者Kerry Bowman則表示，理解撲殺受嚴重影響地區內野豬的必要性，惟批評安省當局對待動物方式存在道德上的不一致。他解釋：「將物種定義為入侵性或非入侵性或許某程度是有用，但從倫理學的角度來看則是有問題的。例如我們都知道多倫多的浣熊構成許多問題，牠們作為原生品種就是否代表沒有問題？」

Kerry Bowman表示，野豬如同狗一樣，是非常聰明、注重社交和家庭的生物，社會上可能有保育人士願意接收麻煩的狗隻，但野豬卻沒有同類的避難所。他坦言：「對野豬施以安樂死確實會讓人感到不舒服，問題是若牠們造成社會問題又有誰會收留牠們。」

野豬問題在許多地方造成困擾，縱然上述國家未必是最佳的參照例子，但多少反映野豬問題的複雜性，涉及地方政治、社會民生、資源分配、公民教育等眾多方面。在不少國家，捕獵野豬是控制數目及保護生態的最後手段；而人類餵治野豬的行為理應禁止，改善廢物管理也是可取方法。