通關｜封關未能團聚　港爸三度探路　香園圍隔河探親見9歲兒一面

新冠肺炎於去年初爆發，政府於去年2月8日起收緊內地檢疫措施，中港兩地雖僅一河之隔，卻成咫尺天涯。內地網絡近期流傳，在蓮塘/香園圍口岸旁的一處鐵網，可以隔著深圳河，在最近距離讓分隔中港兩地的家人遙遠見一面。

《香港01》今日於香園圍口岸旁觀察，深圳河兩傍滿是揮手見面的人，高聲叫到對岸，嘗試與親友「面對面」傾談。有港爸已有21個月沒有與兒子見面，今年兒子已9歲，特意由觀塘駕車到邊境，帶同望遠鏡相約兒子隔河相見。



「我望得到你呀！你見唔見到爸爸呀！」港爸余先生幾近兩年時間，未有當面見過9歲的兒子。余爸爸說，由於兒子有特殊需要，由出生起由姨姨照顧，但疫情下姨姨無法來港居住，為令兒子情緒穩定，忍痛將兒子留在深圳生活。

余爸爸說，雖然每晚都與兒子，利用視訊見面，「隔住個App都係有種疏離感，同真真正正見到係兩回事。」他在社交媒體上，留意到有人到香園圍口岸附近，與身處內地蓮塘的親人見面的方法，即立即探路。

余爸爸︰睇過晒成個地圖 呢個位係最近

余爸爸居於九龍灣，為見兒子一面，早前曾探路兩次。他說，地圖未有導航此位置，第一次花了數小時才找到，亦曾探索其他位置，「睇過晒成個地圖，呢個位係最近」，確保能順利到達後，終於第三次再訪香園圍時，一了「心頭願」與久別的兒子重逢。

當得知兒子已到河邊，余爸爸立即大喊「哥哥！哥哥！」並手執望遠鏡，在對岸找尋近兩年未有見的身影。「我見到你啦，你係唔係着白色衫呀！」，「高咗咁多嘅你？」余先生在剛封關時，為兒子買了一架單車，打算數月後通關，可讓兒子在內地玩樂，「𠵱家可能都唔啱用，不過呢啲都係身外物，冇所謂啦。」

封關前一別未料已接近兩年

余先生憶述，去年2月離開深圳時，曾向兒子說「爸爸好快就返嚟喇。」當時以為封關只是數個月的事，怎料一別就接近兩年，「有時自己半夜醒咗，個心都好壓抑」，而妻子亦怕太眼淺，會在小孩前流淚，不敢跟隨到來。

他計劃下次為兒子添置望遠鏡，每隔兩周以此方式見一面。余先生亦絞盡腦汁，指在內地擁有公司，擬把公司轉到照顧兒子的姨姨名下，盼取得通關係的商業名額，帶同兒子來港。

同樣隔河探親的還有「港漂」李小姐，她與男友拍拖7年，過去雖在不同城市唸書，但仍可每月見上一面。惟疫情之下，兩人因工作分隔兩地，男友本在北京工作，近日有機會到廣州工作兩天，就趁空餘時間趕赴深圳，兩人才可在深圳河兩邊，見上一面。兩人更互比心型手勢，用盡一切方法傳情達意。

中港家庭︰見到但掂唔到 望過年前可通關

石女士帶同兩名小朋友到場看看爸爸，「（今朝）問佢哋要去睇馬騮定係見爸爸，即刻話要見爸爸。」8歲的妹妹一談到爸爸更忍不着落淚，指相隔鐵網「見到（爸爸）但掂唔到。」她說，疫情期間相當想念爸爸，期望通關後可以抱着爸爸。石女士亦期望新年可以通關，能一家人吃上一頓飯。

蓮塘／香園圍口岸兩邊鐵網相距數十米，位置於內地網頁「小紅書」流傳。至有傳媒報道後，更多中港情侶及家庭慕名而至。梁太太表示，十分感激有人找到此位置，適逢今日生日，在內地的丈夫帶她年老的母親到深圳河對岸，梁太太隔河向母親高呼「多謝你生我出嚟呀！」花上大半小時車程來到邊境，只為向母親親口表達謝意。