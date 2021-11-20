通關｜內地專家團下午抵港　一連四日視察　了解本港防疫抗疫措施

港府近月正爭取與內地通關，港府發言人表示，內地疫情防控專家團今日（20日）抵港，進行為期四天考察，了解香港的防疫抗疫工作和措施。內地專家團由港澳辦及衞健委組成。



專家團於今日抵港後，隨即出席政府安排的簡介會。政務司司長李家超在出席簡介會時表示，期望內地專家藉此機會更深入了解香港疫情形勢、抗疫工作的策略和政策措施。未來港府將繼續加強和貫徹落實各項防疫抗疫措施，創造有利條件全速推進恢復和內地逐步有序「通關」。



政府發言人指出，內地疫情防控專家團今日（20日）抵港進行為期四天的考察，了解香港的防疫抗疫工作和措施。專家團將於明日至周二（23日）期間，到訪與香港防疫抗疫工作有關機構及設施，並與相關人員會面、交流和分享經驗。

專家團抵步隨即出席簡介會 李家超亦有出席

專家團於今日抵港後，隨即出席政府安排的簡介會。政務司司長李家超出席簡介會時表示，內地專家來港實地考察，是繼今年9月26日第一次兩地對接會議，及11月2日舉行的兩地視像交流會議後的重要跟進工作，期望內地專家藉此機會更深入了解香港的疫情形勢、抗疫工作的策略和政策措施。

李家超：政府會繼續加強抗疫措施

李家超又強調，政府會繼續以「清零」為目標，堅守「外防輸入、內防反彈」防控策略，並根據聯防聯控的原則，繼續加強和貫徹落實各項防疫抗疫措施，創造有利條件全速推進恢復和內地逐步有序「通關」。

今次訪港視察的內地專家團，由國務院港澳事務辦公室和國家衞生健康委員會組成，成員包括來自國家衞健委、廣東省、深圳市及珠海市等的疫情防控專家，國務院港澳辦及中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室亦有派員參與。

政府專家顧問許樹昌預料，內地專家會到機場、酒店檢疫設施、醫院隔離檢疫設施、檢測中心等地方視察。（資料圖片）

許樹昌料專家會到機場、檢疫設施等地方視察

港府專家顧問許樹昌預料，內地專家會到機場、酒店檢疫設施、醫院隔離檢疫設施、檢測中心等地方視察，了解相關運作。他又指，內地專家最關注出院手續及條件，相信他們都會有興趣了解病人隔離的檢疫設施等。