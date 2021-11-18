中醫醫院｜浸大明年增中藥課程學額30%　畢業生：發展潛力好大

本港首間中醫醫院預計2025年落成，並會在鄰近發展政府中藥檢測中心。為應付中藥發展人手需求，浸會大學中藥學學士（榮譽）學位課程明年9月起，學額將由現時15名增加至20名。中醫藥學院教學科研部教授、中藥課程主任陳虎彪認為，中醫近年面對過剩問題，反而中藥課程出路更廣。

有中藥課程畢業生創辦中藥營養茶療中心，指不少現時化妝品及保健產品中的有效成份均為中藥，加上畢業生工作選擇更有彈性，因此「睇好中藥未來發展趨勢，潛力好高」。



入學要求：高中需選修化學

浸大中藥學位課程開辦20年，為四年制課程。截至2021年6月，課程在大學聯招組別A（列首三志願）的報讀人數為185人，料明年學額將增加逾30%，當中大部份供大學聯招收生。收生分數方面，今年最佳五科平均收生成績是21.25。

陳虎彪強調，雖然學額增加，但參考過往情況，相信市場可吸納全部畢業生。被問到對希望就讀中藥課程的學生有何要求？他指學生須對研究及傳統文化有興趣，高中選修科則須包括化學。

陳指，不少學生因未能投考中醫而轉讀中藥，惟中醫及中藥課程最大分別是前者有90%畢業生負責臨床工作；而中藥課程則出路更廣，學習內容則包括藥理、中藥鑒定及製劑等。根據2019/20年度中藥畢業生就業統計，40%人投身科研工作，27%人從事醫療保健服務，亦有學生擔任製藥工作。不過他坦言，基本上沒有本地學生畢業後往內地發展，估計是因學生「有很多顧慮」，認為應先增加學生對內地了解。

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指中醫師已出現過剩問題

陳虎彪又認為，除了本地三間大學開辦中醫課程外，每年亦有不少中醫師由內地來港發展，故競爭激烈，並出現過剩問題，「太多人才就業亦成問題，反而中藥人才比較少。」另外，近年亦更多畢業生選擇繼續升學，包括中藥、營養及衞生管理等課程，陳笑言本港學生尚有一個問題，「不願意改變現狀，一般畢業生都選擇就業，會鼓勵大家試新嘢。」

對於中藥檢測中心即將落成，陳虎彪指將培訓相應人才，而課程優勢包括讓學生了解藥房管理及運作，亦會培養學生對藥房及藥材的品質控制，以及加強中藥製劑研究。

蘇偉明（右）認為近年不少產品都主打中藥成份，對中藥人才需求更殷切。（黃金棋攝）

中藥畢業生中亦有部份選擇創業，2015年畢業的蘇偉明便是其中一人。他畢業後曾入職營銷公司，了解中成藥市場定位；其後轉投營養產品中心，並發現不少產品有效成份均為中成藥，最後在三至四年前創立中藥茶療中心，並在疫情期間開設中醫診所。他認為近年不少產品都主打中藥成份，對中藥人才需求更殷切，因此「睇好中藥未來發展趨勢，潛力好高」。