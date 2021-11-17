科大逸夫演藝中心開幕　校方規定學生需修讀與藝術相關課程

科技大學今(17日)舉辦逸夫演藝中心開幕典禮。科大將要求大部分學系課程的學生，修讀與藝術相關的課程，提升學生藝術修為，促進藝術與科技的互補作用；大學亦已推出包括延伸主修數碼媒體及創意藝術，以及計算媒體與藝術等新課程。



特首林鄭月娥致辭時表示，逸夫演藝中心的開幕，不單是科大另一項先進的設施，亦是本港一眾新增的頂級藝術文化場地之一，「這些設施將為香港打下堅實的根基，在國家十四五規劃支持下，助香港發展成為中外文化藝術交流中心。」她亦特別向早前宣布明年離任的科大校長史維致謝，感謝其多年來對科大以及香港高等院校的貢獻。



逸夫演藝中心由邵氏基金（香港）捐助1.5億元興建。(科大提供圖片)

林鄭月娥感謝校長史維貢獻

逸夫演藝中心由邵氏基金（香港）捐助1.5億元興建，中心樓高四層，建築物呈橢圓形建築物設計，具有非常靈活的室內空間組合，可舉辦包括音樂表演、展覽、宴會、舞台劇表演以及大學典禮等十多款需要不同配置的活動。科大指位於主禮堂的獨特弧形牆面，配合無縫的投影效果，能為觀眾帶來震撼而豐富的視覺體驗；配以世界級原音微調設計的沉浸式音響系統，亦能讓聲音在主禮堂四周精準傳遞，為聽覺帶來真實而愉悅的體驗。

林鄭月娥致辭時表示，位於西九的M+博物館於上周開幕，戲曲中心及香港藝術館早年分別落成及完成裝修，大眾期待明年中落成的香港故宮文化博物館以及2023年落成的東九龍文化中心。她指這些設施均在「十四五規劃」提及，中央支持香港發展成為中外文化藝術交流中心奠下堅實基礎。

她期間又不忘感謝早前宣布明年離任的科大校長史維，多年來對科大以及香港高等院校的貢獻。

開幕典禮的主禮嘉賓包括行政長官林鄭月娥、中聯辦副主任譚鐵牛、外交部駐港特派員公署副特派員楊義瑞等人。(科大提供圖片)

科大續表示，隨着新設施到位，將要求大部分學系課程的學生修讀與藝術相關的課程，提升學生的藝術修為之餘，亦有望促進藝術與科技的互補作用；大學亦已推出包括延伸主修數碼媒體及創意藝術，以及計算媒體與藝術等新課程。另外，已修畢大學所開辦的舞台訓練計劃的學生，將有機會於專業人員指導下，參與在演藝中心上演的表演。

逸夫演藝中心樓高四層，建築物呈橢圓形建築物設計，可舉辦包括音樂表演、展覽、宴會等。(科大提供圖片)

開幕典禮的主禮嘉賓包括行政長官林鄭月娥、中聯辦副主任譚鐵牛、外交部駐港特派員公署副特派員楊義瑞、創新及科技局局長薛永恒、教資會主席唐家成、邵氏基金（香港）主席陳偉文、科大校董會主席廖長城、科大校長史維、科大顧問委員會主席陳祖澤、科大顧問委員會榮譽主席羅康瑞、科大校董會副主席楊佳錩教授，以及西九文化區管理局董事局主席唐英年。其他出席儀式的嘉賓逾500人，包括京港人才交流中心董事總經理劉志明、教育局副局長蔡若蓮、康樂及文化事務署署長劉明光、教資會秘書長鄧特抗教授、邵氏基金（香港）理事蔡梅芝、李潔儀和蔡雲兒，以及科大高層管理人員、職員、學生、各國領事、藝術家及藝術行政人員等。