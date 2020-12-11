大棠紅葉指數黃轉紅！元荃古道行足一日　先賞青馬大橋再訪楓香林

元荃古道是一段連接元朗及荃灣的山徑，亦是從前新界居民往來兩地的重要路線。古道由荃灣下花山開始，途經石龍拱、田夫仔、永吉橋，至元朗大棠山路為終點，元荃古道郊遊徑標距柱C6101至C6126。 長度：9公里 時間：6小時

初段由下花山拾級而上比較吃力，但在接著的路段，能清楚望見西九龍、青衣、汀九橋、青馬大橋及大嶼山的壯麗景色，之前的辛勞都是值得的。

行山前先了解行山禮儀：

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走過石龍拱的小徑時，不妨多留意身邊的石頭，其中有一塊著名的猴頭石，遠看就像一頭微笑猴王的側面。走過田夫仔往大欖涌水塘附近的吉慶橋，有一片草坪可供休息。

接着可遊覽大欖涌水塘北端，可按照路牌指示繼續往上前行，到達與大棠自然教育徑相接的路口。沿着往南坑排的方向走，途中會看見一些介紹地理的站點。接着便到達郊遊徑的終點──元朗大棠燒烤場。

在元荃古道中途可以在你的位置「JK973 783」附近有個分岔口去清快塘村方向，沿此路再行約45分鐘就可以到達深井。

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導賞點：

1. 大欖涌水塘

離開田夫仔營地有路牌指示前往大欖涌水塘的小徑，可續走麥理浩徑第十段，可輕鬆地走在林蔭小徑上，沿路欣賞青山一帶如畫般的風光，大約走1.5小時左右便到掃管笏，回程可乘53號巴士到荃灣，或962號巴士到中環。

2. 大棠山道

路徑末段可分岔走往大棠山道一遊，該處是冬季（約12月中旬起）欣賞轉紅楓香樹的熱門地點，一到賞葉季節，遊人不絕。

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設施：資訊牌、洗手間、標距柱、燒烤場、野餐地點（編按：疫情期間，郊野公園的燒烤及露營地點繼續暫停開放）。

交通資料 起點：乘搭九巴30號（於港鐵荔枝角站上車）、30X號（於黃埔花園或港鐵太子站上車）、39A號（於港鐵荃灣或荃灣西站上車）或39M號（於港鐵荃灣站上車），在港安醫院站下車步行至起步點。 終點：沿大棠山道下行約30分鐘至大棠，乘搭港鐵巴士K66號（至港鐵朗屏站）或公共小巴（至元朗千色廣場）。

注意事項：在元荃古道中途可以在你的位置「JK973 783」附近有個分岔口去清快塘村方向，沿此路再行約45分鐘就可以到達深井。元荃古道郊遊徑標距柱由C6101至C6126。

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行山路線（野外動向網頁截圖）

【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：元荃古道郊遊徑】

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