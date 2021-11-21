市建局撤巴士繞經觀塘迴旋處改道方案　建議協和街設巴士右轉專線

觀塘塞車問題經常為人詬病，早前市建局因應觀塘重建，提出巴士改道建議，多條巴士條需行經開源道迴旋處，結果被批評加劇塞車。市建局近日再度向區議會提交文件，終放棄原有方案，巴士毋須再經迴旋處，改為在協和街南行增設專營巴士專用右轉線，以轉進物華街。市建局解釋，早前與區議會交流意見，為避免加重迴旋處的車流壓力，故作此決定。



原方案被指塘迴旋出現「無限輪迴」

市建局在上月向觀塘區議會呈交觀塘重建項目進度報告的文件，當中提到交通改道，超過十條巴士線，包括1A、13P、89X、23M等，由原定沿裕民坊出觀塘道或牛頭角道的舊有走線，改為全部需經開源道迴旋處「U turn」，變相增加迴旋處的車流壓力，有關安排原訂預計將於明年4月實施。建議出爐後，惹來網民及議區批評，擔心出現「無限輪迴」的情況。

市建局與區議員實地視察後決放棄

不過根據市建局最新提交的文件，原有方案改道已作罷。市建局表示，早前與區議員實地視察，當時議員提出需避免加重開源道迴旋處的車流壓力，因此提出新建議方案，在裕民坊封閉後，於協和街南行增設專營巴士專用右轉線，以轉進物華街，毋須經過迴旋處。市建局估計，新方案預計最多每小時可疏導55架次專營巴士，並減低迴旋處負荷。

市建局提出的新方案（區議會文件）

為增設專營巴士專用右轉線，需有一系列工程配合，包括專營巴士試車；更改協和街北行的交通燈及其位置，以及停車線位置；更改物華街東行的交通燈及其位置；更改協和街南行的交通燈及其位置，及停車線位置；更改燈號控制程式；以及更改相關的交通標誌及道路標記。