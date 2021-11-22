科興疫苗｜研幼童皮內注射抗體或更高　劉宇隆：年紀最小4歲女童

政府及香港專家早前批准科興接種年齡降至3歲，香港大學醫學院團隊昨日（21日）亦為幼童透過皮內注射科興疫苗，年紀最小為4歲女童，負責人劉宇隆稱參考以往流感疫苗，皮內注射的抗體表現為肌肉注射5倍，又笑言要用日本動漫「鬼滅之刃」哄小朋友。



▼袁國勇自行透過皮內注射復必泰疫苗▼



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疫苗可預防疾病科學委員會主席、香港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今日在新城電台節目《財知大道》表示，團隊希望得悉皮內注射科興疫苗，會否較肌肉注射產生有更強免疫原性，參考同為滅活技術的流感疫苗，「用5份之1份量皮內注射，等如全劑肌肉注射，可想而知全份劑量打落皮內，抗體T細胞反應都會好好多。」

他表示昨日參與研究年紀最小的是4歲女童，部份為6至7歲男童，笑言團隊需要播放日本動漫「鬼滅之刃」、用糖果、iPad等哄小朋友。劉宇隆解釋，皮內注射需要用特別針頭，該針頭較頭髮還要幼，傾斜45度打入皮內，接種後皮膚會出現蚊叮後的微微紅腫，幾日後便消退。

目前已有7成12至17歲中學生接種復必泰疫苗，劉宇隆料餘下3成學生可能都等待注射科興疫苗，「好多學校爭幾十個未打針唔能夠全面復課、參加體育，呢個樽頸好快突破，去到聖誕會有8成（中學生接種率）......最好有9成半，幾百間中學都全面復課無分彼此。」

▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼

