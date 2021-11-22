小一自行派位｜喇沙校友之子獲錄取　母親興奮到喊：超乎想像

小一自行分配學位結果今日（22日）公布，今年有48,080名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，其中約47.6%學童於此階段獲派學位。而今年「世襲生」有近57%，與以往相若。

有家長從網上查看結果，得悉兒子成功獲錄取後，再親身到學校確認，直言心情興奮：「今朝睇咗超乎想像、好興奮，我喺條街度睇咗，喺街度喊。」

另外，對於近年學校需要在課程加入國情元素，有家長指，相關內容是香港教育的一部分，會欣然接受，亦認為兒子有必要了解；又指希望兒子學好中文，故未有移民打算。



喇沙小學今年自行收生階段收約700份申請，即比去年近600份申請增約17%，平均約7.8人爭一學額。喇沙小學今早透過網上形式公布自行階段結果，但仍有部分家長專程到學校了解。

家長擔心競爭大 結果意料之外：聽人講係好難入

丈夫是學校舊生的梁太，今早從網上結果得悉兒子成功獲錄取，「今朝睇咗超乎想像、好興奮，我喺條街度睇咗，喺街度喊。」她又指，雖然手持25分，但「聽人講都係好難入」，結果為意料之外。

丈夫是學校舊生的梁太，今早從網上結果得悉成功獲錄取，「今朝睇咗超乎想像、好興奮，我喺條街度睇咗，喺街度喊。」（曾凱欣攝）

無移民打算家長有心願：希望小朋友留港學好中文

舊生岑先生的兒子同樣持25分，他認為，喇沙小學除注重學生學業成績，亦注重音樂、藝術方面發展，是較全面的學校，加上自己有「情意結」，故學校是一家人的首選。不過，他指，原本信心只是「一半一半」，以平常心面對，同時為兒子報了六至七間直資學校「打底」，故得悉結果後大感興奮。

岑先生又認為，移民潮下入讀的機會可能較容易，一家人亦未有移民打算，全因希望兒子留港學好中文：「想小朋友初初階段學好中文，學中文最重要，學英文易啲。」

對於近年學校需要在課程加入國情元素，岑先生就直言，相關內容是香港教育的一部分，會欣然接受，兒子有必要了解。

小一自行分配學位結果今日公布。（曾凱欣攝）

家長支持國安教育：香港係中國一部分 需要識

另一家長葉太表示，得悉兒子獲取錄後心情興奮，打算帶兒子到主題樂園慶祝。她指，喇沙是有歷史的傳統好學校，屬一家人首選。她指，留意到今年競爭同樣大，特意悉心裁培小朋友，包括花近萬元為他報讀語文、游水、網球等興趣班。

教育局今年5月為中小學訂立國安教育課程框架，葉太指對內容不擔心，亦認為當局相關決定正確：「香港係中國一部分，需要識」。

另外，教育局將於明年1月中旬，以書信通知未能獲得自行分配學位及只準備參加統一派位的申請者，1月22日或23日往指定統一派位中心辦理選校手續進行統一派位。