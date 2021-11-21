小一自行派位｜聖若瑟小學疑「偷步」早兩天公布結果　頁面已刪除

官立及資助小學小一自行分配學位結果於明日（22日）公布，但《香港01》記者發現，位於灣仔區12校網的名校聖若瑟小學，於周六下午（20日）在校網提早公布結果，惟至晚上相關網址已被刪除。《香港01》正就事件向校方及教育局查詢。



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官立及資助小學的下學年9月入讀小一自行分配學位錄取名單於明日（22日）公布，教育局表示，今年收到48,080份申請，其中22,892人獲派學位。

記者昨日（20日）發現，位於灣仔區12校網的名校聖若瑟小學，於下午在校網提早公布取錄名單，根據相關網頁的文件資料，內附獲取錄的75個申請號碼資料。惟至昨日晚上相關網址已被刪除。《香港01》正就事件向校方及教育局查詢。

家長理應明早9時至下午5時往申請小學或瀏覽網頁查閱結果

據教育局早前提醒，已為子女申請自行分配學位的家長，須於明日早上9時至下午5時，攜同小一入學申請表的家長副本，前往所申請小學查閱申請結果，亦可瀏覽學校網頁查閱申請結果，或致電學校查詢。

教育局將於明年1月中旬，以書信通知未能獲得自行分配學位及只準備參加統一派位的申請者，1月22日或23日往指定統一派位中心辦理選校手續進行統一派位。

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