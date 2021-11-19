小一自行收生下周一公布　2.29萬學童獲派位　成功率創近年新高

教育局公布今年有48,080名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，有22,892名兒童獲派此類學位，成功獲派此類學位的學生不足半數，有47.6%，比去年上升1.2%。全港各官立及資助小學下星期一（11月22日）將公布有關2022年9月入讀小一的學校自行分配學位取錄名單。



教育局發言人今日（19日）表示：「今年有48 080名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，有22 892名兒童獲派此類學位。其中屬於有兄／姊在該校就讀或父／母在該校任職類別共13 048人，餘下9 844人則屬按『計分辦法準則』分配類別。」

家長須於下週三、四辦理註冊手續

教育局提醒所有曾經為子女申請自行分配學位的家長於星期一上午九時至下午五時，攜同小一入學申請表的家長副本，前往所申請的小學查閱申請結果。鑑於2019冠狀病毒病疫情的影響，家長如未能前往所申請的小學查閱申請結果，可瀏覽學校網頁查閱申請結果或致電學校查詢。

獲得自行分配學位的兒童，其家長須注意相關學校的註冊安排及註冊所需文件，例如小一入學申請表的家長副本及指定數目的兒童相片，以及保持社交距離及遵從相關的防疫措施，並於星期三（11月24日）或星期四（11月25日）學校辦公時間內，按有關學校的安排辦理註冊手續。如家長未能在上述指定期間辦理註冊手續，須事先與學校負責人聯絡，以便作出適當安排，否則將被視作放棄該學位論。

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未能獲自行分配學位 可於明年1月參加統一派位

根據小一入學統籌辦法，所有官立及資助小學的自行分配學額約為該校小一學額總數的百分之五十，餘下的百分之五十學額將留待稍後統一派位階段時分派。

發言人補充說：「教育局會於明年一月中旬以書信通知未能獲得自行分配學位及只準備參加統一派位的申請者，於1月22日或23日前往指定的統一派位中心辦理選校手續，以便進行統一派位。若家長在1月23日後才為子女提出申請參加本年度小一入學統籌辦法，他們須前往教育局學位分配組辦理有關手續，教育局會於2022年6月為申請兒童另行安排小一學位。」

他提醒所有家長：「曾經獲派小一學位的兒童，日後不可再次重新參加小一入學統籌辦法。」

家長如須查詢，可致電2832 7700與教育局學位分配組聯絡。