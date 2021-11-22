新冠疫苗｜12至17歲青年12.2起可優先接種科興　將為學校提供接送

政府今日（22日）宣布，年齡介乎12至17歲青少年，可優先於12月2日起預約、並由當天起接種科興疫苗。 當日上午9時起，他們可以透過疫苗接種計劃專題網站預約到社區疫苗接種中心，或醫院管理局馬鞍山家庭醫學中心和天水圍（天業路）社區健康中心接種疫苗。



▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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五間學生健康服務中心同日起提供科興疫苗接種

衞生署轄下的五間學生健康服務中心（柴灣學生健康服務中心、藍田學生健康服務中心、沙田學生健康服務中心、屯門學生健康服務中心及西環學生健康服務中心）亦將於12月2日起，於星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午12時30分及下午2時至5時30分，為12至17歲的學生提供科興疫苗接種服務，及向家長和學生提供新冠疫苗資訊。

家長可於11.26起預約健康服務中心打針

由11月26日起，家長可於服務時間內（星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午1時及下午2時至6時）致電學生健康服務（2856 9133）預約。 此外，他們可到參與疫苗接種計劃的私家醫生或診所預約接種科興疫苗。

政府表示，十分重視青少年和學生接種新冠疫苗，會為他們提供特別接種疫苗途徑，包括在社區疫苗接種中心為學校提供特別預約及接送服務，教育局將於本周內致函各學校，通知有關安排。