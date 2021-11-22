長者安居協會推4G無線平安鐘　最快明年面世　浸浴也可配戴

傳統的平安鐘裝置包括一部須連接固網電話線的主機，但不是所有長者家中亦設固網電話。有見及此，長者安居協會今日（22日）於協會廿五周年儀式上宣布， 最快下年推出「無線現代平安鐘」，長者將無需固網電話線亦可使用平安鐘服務。新平安鐘更加強掛頸式「平安掣」的防水功能，浸浴中亦可佩戴。

勞工及福利局局長羅致光出席儀式時表示，隨人口老化，安老服務會是未來一大挑戰，故必須強化對居家安老支援，政府近年亦於樂齡科技投放資源。



適逢踏入廿五周年，協會今日舉行「守護平安廿五載」儀式，勞工及福利局局長羅致光擔任主禮嘉賓。

85歲以上人口未來20年增1.4倍 羅致光：須加強居家安老支援

羅致光致辭時表示，根據政府去年估算，85歲以上的人口在2041年會達到55萬，即現時的2.4倍，至2061年更會增加至近84萬，會在未來一大挑戰。

其中，安老服務更是首當其衝，他指，按照現時資助安老院需求率來推算，由未來30年內需要增加近1,200間資助安老院，但面對土地不足及人手短缺，基本上難以達成目標，故必須強化對居家安老的支援；政府近年亦於樂齡科技投放資源，下一步期望可鼓勵市民在家中使用。

長者安居協會行政總裁王虹虹表示，協會需要在質素及領域上提升，尋求新方法滿足時下長者的需求。（曾凱欣攝）

協會推4G網絡平安鐘 無需固網電話亦可使用

另外，長者安居協會最快會於下年推出「無線現代平安鐘」，長者將無需固網電話線亦可使用平安鐘服務。新平安鐘設4G流動網絡功能，並配備可更有效傳送指示的藍芽遙控器，以及加強掛頸式「平安掣」的防水功能，長者即使浸浴亦可配戴。

長者安居協會行政總裁王虹虹表示，協會花近一年時間研發新產品，而近年協會亦按社會需要，為長者提供創近及具針對性的支援。其中包括在疫情初爆發為用戶派發防疫包、提供情緒輔導、家居服務等。

移民潮下 6至8月長者情緒困擾求助增

協會在移民潮下增設24小時「千里顧服務」，王虹虹指，今年6至8月期間，接到部分長者用戶因家人移民出現情緒困擾的求助，部分長者因為與孫兒關係密切，對其移民決定感失落，或因擔心出事故無人照顧等。

長者安居協會：老友記較以往醒目 需求不只有人陪聊天

協會成立25年，被問到服務對象的轉變，王虹虹就指，過去長者只需要遇危急時有人協助，間中有人陪伴聊天。但今時今日的長者較醒目，知識水平較高，故協會需要在質素及領域上提升，尋求新方法滿足時下長者的需求。