九華徑無牌燒烤場有安心出行碼 　資科辦：曾交商業登記證作證明

美孚九華徑無牌燒烤場經營近20年，警方近日突擊掃蕩該址的燒烤場，發現有燒烤場假裝成持牌食肆，在門口展示「安心出行」二維碼，以及涉嫌訛稱是B、C類食店，警方遂以「欺詐」將負責人拘捕。



為何一間無牌食肆卻獲派真「安心出行」二維碼？政府資訊科技總監辦公室今晚（21日）回覆查詢時證實，九華徑燒烤場的負責人曾申請「安心出行」二維碼，並曾遞交商業登記證的檔案作為證明。



根據「安心出行」網站，若要申請場所的二維碼，有關人士要提供相關資料，包括場所類別、商業登記號碼或牌照號碼等的證明文件。

政府資訊科技總監辦公室發言人回覆時表示，不同類型場所及地方的負責人均可在「安心出行」專題網頁填寫資料，以及提交證明文件申請「安心出行」場所二維碼。

發言人續指，根據紀錄，九華徑燒烤場的負責人在申請「安心出行」場所二維碼時，曾遞交商業登記證的檔案作為證明。 不過，對於燒烤場以何類別的場所提出申請，政府資訊科技總監辦公室則未有回覆。