醉娃疑失知覺下被姦　被告稱案發前是處男　未用套事後致電問友人

年輕女子聲稱酒醉失知覺下遭剛相識男友人強姦案，今(22日)在高等法院續審。控方播放被告被捕後的錄影會面，他透露在中大就讀，案發前並無性經驗，當日見事主X酒醉，原想送對方回家，惟X未能告知地址，最後才到酒店。他認有與事主性交，這更是他的「第一次」，亦沒有使用安全套，故他在性交後有致電介紹他認識事主的女友人，對方著他買避孕丸。警方問他Ｘ性交時的狀況，被告只回答：「我無嘢講。」



被告王錦鴻（案發時21歲）被控於2019年7月17日，在油麻地百佳酒店一房間，強姦X。

被告致電表自責

事主X的姓黃朋友作供，黃與被告在大學迎新營認識。黃當晚和X到尖沙咀飲酒，被告中途加入。她信任被告，黃把X交託予被告照顧後便，便先行離開。

被告王錦鴻與警察會面時透露案發前並無性經驗。(資料圖片)

黃翌日收到被告的訊息，透露和X發生性行為，但沒有使用避孕套，並在X體內射精，黃責備被告沒有使用避孕套，並討論服事後避孕藥。黃在辯方盤問時同意，被告當時自責，曾稱需要被處死。

被告稱原想送事主回家

控方又在庭上播放被告的錄影會面。被告透露他在中文大學修讀經濟學系。X和黃到酒吧飲酒，他及後扺達，並結織X。黃先離開，被告和X繼續飲酒。

兩人飲至清晨5時許，X嘔吐。被告想送X返家，但X未能告知地址。兩人最終乘搭的士到酒店。

性交後致電問友人

被告承認在酒店房內和X性交，其後他曾離開房間並致電女友人，透露他性交時「無做安全措拖」，對方著他購買避孕丸。被告又透露，他在事前沒有性經驗，案發為他的「第一次」。警員問及，X在發生性行為時的狀態等，被告回答：「我無嘢講。」

案件編號：HCCC203/2020