醉娃疑斷片下被姦　辯方指被告曾自爆無性經驗　事主酒醒下性交

年輕女子聲稱酒醉失知覺下遭剛相識男友人強姦案續審，女事主今午(19日)在高等法院接受盤問，辯方指事主喜歡被告，才留下與被告單獨喝酒，被告亦曾透露他沒有女友亦無性經驗。律師續指事主在酒店內小睡一會已酒醒，並主動吻被告及替他口交，並在清醒及同意下與被告性交。事主否認說法，但她承認有因被告將二人發生性關係的事「爆響口」而感到氣憤。



被告王錦鴻（案發時21歲）被控於2019年7月17日，在油麻地百佳酒店一房間，強姦X。

辯方指被告透露他並無性經驗

女事主X下午接受盤問。辯方律師指當晚X留下單獨與被告喝酒，是因為她喜歡被告，而被告當時提及自己沒有性經驗，也沒有女友，但X表示不記得有關對話，亦不同意自己對被告有意思。

律師續指，X在酒店房內睡了一會便酒醒，更與被告聊天及主動親吻被告，之後二人互相撫摸，X更替被告口交，X在有意識下同意性交，X不同意說法。

辯方律師指被告王錦鴻曾向事主X自爆他沒有女友，亦無性經驗。(李慧娜攝)

離開酒店仍一同用膳購物

辯方亦質疑，既然X在酒店房醒來後，感到害怕，下體又感到疼痛，為何離開酒店後，還會與被告去買東西及用膳，X解釋當時仍認為被告「幫咗我好多」，於是與他吃頓飯。

質疑事主不即時前往驗身

辯方再質疑為何X事後不即時前往驗身，X表示一開始仍不知發生何事，未意識到出現嚴重問題。X承認她事後因為被告將二人發生性關係的事情，向其他朋友「爆響口」而感到氣憤。

辯方又質疑，X向友人投訴對當晚情事全不知情後，對方稱可將被告的聯絡告訴她，讓X罵他，為何X卻稱「唔洗」？X解釋，因為不想讓被告得知自己的聯絡方法，亦覺得很噁心。

案件編號：HCCC203/2020