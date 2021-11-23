爭奪皇后山｜城巴月底開78X及79X駁九龍　九巴開78A及N78推優惠

撰文：勞敏儀
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城巴將於下周二（30日）起開辦兩條往來粉嶺皇后山、旺角及觀塘的新路線，另外兩條往來皇后山及港島的路線將於稍後開辦，這四條新路線將成為城巴首批在北區營運的獨營路線。
此外，九巴同樣在當日起增設三條路線服務皇后山邨及山麗苑，並推出皇后山限定優惠，買月票最多送1,200元超市電子現金券。

城巴將於11月30日起開辦兩條往來粉嶺皇后山、旺角及觀塘的新路線。（城巴提供）

首兩條路線78X及79X號線將行經龍山隧道，提供直接往來皇后山及九龍市區的特快服務，服務水平將因應皇后山屋苑的入伙情況逐漸提升。

匯達交通商務總監吳義君表示，城巴及新巴的客量一直飽受疫情影響，港鐵屯馬線開通令多條路線的客量下跌，認為開辦這批新路線，有助公司擴展業務。他又指，皇后山是北部都會區的核心區域，相信北部都會區將是香港未來數十年的重要發展區域，是次進軍皇后山有助城巴為市民提供往返北部都會區的服務。

此外，城巴將優先以歐盟型環保巴士行走新路線，配備全車座椅安全帶、電子穩定控制系統、車速限制減速控制裝置及率先引入等離子空氣清新機。

（城巴提供）

路線詳情如下：

78X號線（來往皇后山及啟德）

經龍山隧道及大老山隧道快速連接粉嶺山麗苑、皇后山邨、沙頭角公路軍地至磚窰、觀塘商貿區、九龍灣商貿區、德朗邨、啟晴邨及啟德（工業貿易大樓）。

由山麗苑開出的班次服務時間為星期一至五上午7時15分及上午8時正；由啟德（工業貿易大樓）開出的班次服務時間為星期一至五下午5時15分及下午6時正。全程車費為18.1元正，設有分段收費。

79X（來往皇后山及長沙灣）

經龍山隧道及青沙公路快速連接粉嶺山麗苑、皇后山邨、沙頭角公路軍地至磚窰、大角咀、奧海城、旺角、太子、深水埗及長沙灣（深旺道）。

由山麗苑開出的班次服務時間為星期一至五上午7時正至下午4時正，星期六、日及公眾假期上午8時正至下午8時正；由長沙灣（深旺道）開出的班次服務時間為星期一至五中午12時正至晚上9時正，星期六、日及公眾假期中午12時正至晚上8時正。全程車費為15.5元正，設有分段收費。

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九巴增設三條路線服務皇后山邨及山麗苑

此外，九巴同樣在11月30日起，將增設三條路線服務皇后山邨及山麗苑。全新路線78A及N78，提供全日及深宵時段接駁粉嶺站的服務。

其中路線N78連接上水及沙頭角，為沙頭角公路沿線提供深宵服務。乘客可利用粉嶺站轉車站，轉乘多條九巴路線，前往港九新界不同地區，並享有第二程最高5.6元轉乘優惠。而路線278A亦會延長至山麗苑，並加設回程服務，方便居民於早晚繁忙時段特快往來皇后山及葵涌和荃灣。

九巴亦於山麗苑增設特惠月票銷售點，合資格乘客由11月30日至明年2月28日，每購買一張九巴月票可享300元超級市場電子現金券，最多可連續購買四張九巴月票，共享獲1,200元超市電子現金券。每張九巴月票有效期為30日，每日最多乘搭10程九巴，涵蓋400多條九巴路線。

獲取獎賞方法如下：

1. 登記的八達通卡或八達通產品必須於今年10月1日至10月30日期間，曾用於乘搭任何九巴路線五次或以上（不包括免費轉乘或車費回贈車程），及該八達通從未曾購買過九巴月票；

2. 前往位於山麗苑站長室的「特惠月票銷售點」登記個人資料及八達通號碼；

3. 購買九巴月票，月票生效後30日內，超市電子現金券將透過登記的電子郵件地址送上；

4. 如欲獲取第二、三及四份獎賞，須購買緊接上一張生效日期的月票。而後續購買的月票毋須再登記。

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