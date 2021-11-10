加電費｜百物騰貴樣樣加　新巴城巴港鐵實付車費明年元旦後再加

環境局及兩間電力公司昨日（9日）公布來年加價幅度，其中港燈用戶電費將加7%，中電則加5.8%。新冠肺炎疫情於今年回落，多項民生相關的用品及服務已即加價，價格甚至高於疫情前水平。

公共服務加風更未平息，新巴、城巴將於明年元旦翌日第二階段加價3.2%；而港鐵部份車費優惠將結束，明年元旦日後，乘客支付的實際車費有機會升3.8%。

按統計署最新數字，疫情放緩後，今年大部分消費品的物價指數均錄得回升跡象，勢令市民生活百上加斤。



（香港01製圖）

綜合物價總指數已回升1.4個百分點

統計處早前公布的9月消費物價指數顯示，綜合物價總指數於去年9月曾下跌2.2個百分點，但至最新今年9月數字已回升1.4個百分點，而食品、衣履、雜項物品等物價指數亦有回升跡象。當中交通的物價指數已超越疫情前水平，食品的指數更是一直未有下跌。

今年9月電力、燃氣及水的消費物價指數，因能源價格持續上升，已較去年同期增23.6個百分點。今日兩電公布最新電費加幅，市民勢必百上加斤。

即使港鐵明年凍價，若不再推出優惠，市民實際支付的票價會增加3.8%。（資料圖片）

港鐵車費扣減3.8%明年元旦日完結 變相先加價

9月綜合消費物價指數升1.4%，若升勢持續，與通脹數據掛勾的港鐵票價亦有機會受影響。港鐵票價調整方程式由通脹及運輸業工資指數變幅數據啟動，雖然兩組數據要一段時間後才公布，按現時最新數據代入方程式計算，預測今年票價調整幅度暫為負0.3%。雖計出減價幅度，但因變幅未達1.5%的啟動減價水平，若最終數字相若，會維持凍價。



票價變動亦受多項因素影響，如需視乎有否觸及「封頂」機制。而港鐵過去亦有約2.85%的延後加幅尚未有處理，若今年再度啟動「封頂」，只要方程式得出票價不變的結果，港鐵都不能追加延後加幅。

港鐵可加可減機制方程式：



0.5*12月綜合消費物價指數變動

+0.5*第四季運輸業工資指數變動

-生產力因素(0)-額外扣減(0.6%)



=預測票價調整幅度



然而，港鐵於今年6月27日起，為令市民在疫情下可續享票價扣減，推出3.8%車費扣減優惠，至2022年1月1日完結。若港鐵不維持優惠，市民實際支付的港鐵票價仍然會增加3.8%。

新巴、城巴第二階段加價 加幅3.2%

新巴城巴於去年亦獲政府批准分階段加價12%，已在今年加8.5%，並於明年1月2日再加3.2%。由於獲批的加幅為加權平均加幅，兩巴於今年公布首階段加價後的車費表時，已有部分路線加幅達9.57%，料明年再加價後，相關路線累計可能突破12%。

多款蔬菜價格加幅由16%至35%不等

參考蔬菜統營處資料，多款蔬菜價格均按年上升，加幅由16%至35%不等。按統計處數字，食品價格指數連年上升，去年升幅雖放緩，但今年再升2.2個百分點。百物騰貴下，考評局亦宣布，2022年中學文憑試考試費加價2%，不過學校考生的考試費由政府代繳，但自修生則要負擔加幅。