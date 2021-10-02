油麻地公主處處有？　新巴城巴實習生處理失物被粗口問候︰當練EQ

兩月前一名女子，疑因巴士關車門離站後，打算落車未果，大罵司機不肯開門，行為被網民封為「油麻地公主」。巴士業除前線車長面對乘客，其他職員都可能需接觸乘客，甚至要想辦法安撫其情緒。

新巴城巴母公司匯達交通，今年聘任7名實習生。於澳洲讀大學的吳柏賢（Marcus），在實習期間負責處理乘客失物等工作。他憶述，曾在聯絡一名遺失手袋的女乘客時，遭對方以粗口大罵。被問候原因，只因該女乘客家住上水，不願到位於柴灣的辦公室取回手袋。他笑言，實習工作未有嚇怕他與人接觸，被罵等經驗，除訓練EQ，更讓他清楚未來路向，希望可從事活動統籌工作。



另一實習生彭成曉（ABBAS Sahil）是巴基斯坦裔中學生，來港約4年，經學校轉介加入匯達。他表示，經過兩個月實習，中文水平有進步，老師亦盛讚。匯達交通表示，歡迎不同膚色、種族人士加入，本身亦聘有少數族裔車長，並未收過相關員工遭遇歧視的問題。



匯達交通今年聘請7名實習生，希望推動職場多元文化與共融。實習期最長2個月，每月薪金8,000元，實習生獲分派到不同部門工作。

Marcus於澳洲蒙納士大學修讀會計，受疫情影響，暫時無法回到澳洲。暑假期間機緣巧合下，發現匯達的實習計劃，於是展開實習生涯。他被派到顧客部，負責處理失物及籌辦活動。

Marcus說，每日因處理失物要與乘客聯絡，期間不少趣事，例如匯達辦公室位於柴灣，較為偏遠，曾遇失物主人要求以集運方式，將失物送到府上。他又指，平日遇到的失物五花八門，如試過有原隻燒雞，亦有全箱共幾十個的網球，「好重，我見保安叔叔推上嚟個陣喘晒氣。」

不過趣事以外，Marcus亦提到部份個案難以處理。他說，曾遇一名女乘客，在巴士遺下手袋。同事協助尋回後，他負責聯絡該女乘客，惟對方卻激動地大罵，堅持自己數小時內已報失，尋回的手袋卻非放到站長室，而是送到柴灣辦公室，拒絕「遠赴」柴灣取回失物。

Marcus笑言，處理同類個案可訓練耐性及EQ，他亦逐漸上手懂得如何應對，訣竅是當對方激動破口大罵，就應該先忍一忍暫停說話，之後再解釋。他表示，最終該名女士亦有到柴灣取回手袋。

每日處理逾百件失物 最多為銀包及電話

Marcus指，平均每日都收到百多至二百件失物，最多的是銀包及電話，假如三個月無人認領，一般就會清理。他表示，過往亦曾在巴士遺失隨身物，笑言：「原來大懵嘅人唔止我一個」。

談到未來，Marcus表示，經過實習後，相比一般文書工作，發現對籌辦活動頗有興趣，更清楚未來去向，希望畢業後可從事有關工作。

另一名實習生Sahil原本於巴基斯坦生活，直至升讀中一才來港，現時就讀伊斯蘭脫維善紀念中學。經學校轉介後，成為匯達首位非華裔實習生。Sahil在人才管理及文化部實習，協助招聘巴士車長，他笑言部份應徵者以為他不懂中文，用英語與他溝通。

Sahil表示，平時在校內多用英文溝通，家裡則用巴基斯坦語，假如有較多機會用中文，並不會太難學習。他表示，經過暑假後，老師大讚其中文大有進步，現時會每日寫100字中文日記。他續指，實習提升其中文水平和溝通技巧，有助日後升讀大學及工作，希望之後可加入消防等紀律部隊。

黃偉業表示，一直推動多元和共融的職場文化，歡迎不同種族、膚色的年輕人加入，亦希望明年可擴展實習計劃。（廖雁雄攝）

匯達交通人才管理及文化主管黃偉業表示，一直推動多元和共融的職場文化，歡迎不同種族、膚色的年輕人加入，亦希望明年可擴展實習計劃。他續稱，現時有個別少數族裔車長，在公司工作多年，而且熟悉香港，未曾收到他們在工作中受歧視的問題。