650人應徵新巴城巴車長　新一批車長將穿上全新白色制服

新巴城巴母公司匯達交通早前表示，計劃招聘300個全職車長。匯達交通今日（16日）表示，過去一個月，有超過650名來自社會各界的應徵者，首批完成訓練的車長，亦已於9月6日完成訓練，並已投入服務。

過往新巴及城巴的車長，均各有自己公司的制服，不過新一批車長將不分公司，身穿全新純白色的制服，並戴上印有城巴或新巴標誌的名牌。



匯達交通表示，8月6日起推出招募計劃，以增聘巴士車長，結果反應熱烈，過去一個月錄得超過650位來自社會各界的應徵者，形容反應遠勝預期，首批車長亦於9月6日完成訓練，並已投入工作。

匯達交通人才及文化部主管黃偉業表示，車長的職責重大，每日駕駛巴士穿梭街道，接觸上千計市民，是次計劃成功招攬了一班對工作充滿熱誠的車長，對公司轉型非常重要，希望是次計劃可改變巴士車長的形象，並有助改善客戶服務。

過往新巴車長制服為淺藍色恤衫，城巴則為直條恤衫，匯達交通提到，新車長將改為身穿全新的白色制服工作。從匯達提供的相片可見，兩名車長制服上的名牌雖有不同，一個有城巴標誌，另一個為新巴標誌，但二人的制服同樣是純白色。據了解，原有車長會繼續穿著原本的制服。

匯達交通指，繼續歡迎社會各界人士加入，有意應徵者，可於網上登記；亦可致電或使用WhatsApp即時通訊軟件，發送訊息至匯達交通招聘熱線5562 2152 查詢，或親到匯達交通巴士車長招聘日。