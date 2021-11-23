強制檢測│英國回港大摩女職員初確診　ICC、香港足球會等7處上榜

食物及衞生局周一（22日）近午夜發出強制檢測公告，總共有19個處所上榜。其中7處涉及一名27歲女病人，她在兩周前離港前往英國，本周日（21日）抵港時檢測對新冠病毒呈陽性，並確認帶有L452R變異病毒株，但病毒量相當低。她的住所上環永利大廈及工作的環球貿易廣場（ICC）37樓摩根士丹利銀行亞洲有限公司（Morgan Stanley Asia Pacific，簡稱大摩），以及離港前曾到過的4間食肆及香港足球會，一併納入強制檢測名單。



▼11月23日強制檢測公告詳情▼



女患者居上環永利大廈 病毒量相當低

衞生署表示，強制檢測公告涉及一宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案。患者為一名27歲女病人，居於上環永樂街72-76號永利大廈。她於11月7日前往英國，離港前於11月6日進行的毒病檢測結果呈陰性。她從英國經航班VS206於11月21日（昨日）抵港，在機場臨時樣本採集中心抽取樣本檢測結果呈陽性，病人沒有病徵，Ct值少於30，即病毒量相當低，並確認帶有L452R變異病毒株（N501Y和E484K則呈陰性）。

強制檢測公告顯示，她在尖沙咀九龍站上蓋環球貿易廣場（ICC）37樓摩根士丹利銀行亞洲有限公司工作，Ct值少於30，代表病毒相當低，並確認帶有L452R變異病毒株（N501Y和E484K則呈陰性）。為審慎起見，當局她於潛伏期在港曾居住、工作和曾到訪的地點，已納入強制檢測公告。

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離港前曾到4間食肆 大坳門村AMTARDA極有特色

除了患者工作公司及上環永利大廈，納入強制檢測名單尚有中環食肆扒房 La Vache!、Honky Tonks Tavern、 H Queen’s 3樓ICHU和清水灣大坳門村泰式私房菜AMTARDA共4間食肆 ，以及跑馬地香港足球會。

此外，因應早前兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處4個指明地方的人士需要再次進行檢測，包括：海港城太平洋會3樓紫荊閣、海港城太平洋會1樓、K11人文購物藝術館及荔枝角公園體育館。前三處涉及檢疫完成後檢測呈陽性的15歲少女；第四項則涉及居於凱帆軒1座的國泰貨機機師，他因在德國違反酒店檢疫規定而被中止合約。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至11月23日)▼



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任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測，即使已經接種2019冠狀病毒病疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。

▼11.21內地專家團巡視機場及臨時醫院▼

