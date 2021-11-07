東京奧運｜國家隊金牌選手年底訪港　貝鈞奇：冀與港運動員交流

過去幾屆奧運會完結之後，中國國家隊的金牌運動員都會訪港。不過在疫情下，東奧結束約3個月後，仍未見相關活動。有消息指，金牌選手將於下個月訪港，港協暨奧委會副會長貝鈞奇回覆《香港01》表示，有聽聞過金牌運動員今年內訪港的消息，一旦成事有關當局會公布詳情。他續稱，假如成事，相信屆時中國隊成員，會與香港運動員交流，舉辦座談會等。
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貝鈞奇表示，過往中國金牌運動員都會訪港，今次亦有聽聞有關消息，不過自己並非負責人，不清楚詳情，未知有甚麼運動員。他又說﹐日後一旦成事，相信有關部門會公布細節。他續稱，奧運期間亦曾向中國隊代表反映，希望他們賽後可以訪港，當時感覺對方態度正面。
貝鈞奇又指，如果中國隊訪港，相信會與香港運動員舉辦座談會，期望對方與港隊交流，並可帶動社會體育氣氛。
對於中國國家隊何時訪港，以及有關檢疫安排，民政事務局只回覆稱「不予置評」。
中國國家隊今年於東京奧運會奪得38金32銀18銅，合計88面獎牌，位列金牌榜和獎牌榜第二位。
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