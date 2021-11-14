楊德強指市民反應熱烈　政府積極考慮轉播明年亞運及巴黎奧運

民政事務局體育專員楊德強今（14日）出席奧運精英運動員網上分享會時表示，有見及港府安排轉播今屆奧運及殘奧賽事，市民反應熱烈，會積極考慮轉播明年的亞運會及2024年的巴黎奧運賽事。他又提及，啟德體育園將於2023年底前落成，相信日後可用作舉辦更多大型比賽，包括全運會項目，以提升本港體育的專業水平。



同場的香港賽馬會公司事務執行總監譚志源表示，政府投得東京奧運會轉播權，能讓市民對各項運動有更深入認識，將體育普及化。馬會近年亦推動馬術運動，目前已在將軍澳取得一塊地皮，用作興建新的公眾馬術學校，為青少年提供訓練場地。

此外，東京奧運女子個人重劍取得佳績的江旻憓，雖未能奪得獎牌，但仍感謝市民一直以來的支持和鼓勵。她在完成比賽後隔離期間，學懂調整自己的心態，認為最重要是享受每一場比賽，並繼續為全運會項目努力，最終在女子個人重劍項目奪得一面銅牌。

她亦分享指，母親安排她自小學習鋼琴、古箏、繪畫等課外活動，她卻愛上劍擊，從而開始投入劍擊訓練。她認為，自己現時要同時兼顧學業及劍擊訓練，要做好時間分配。