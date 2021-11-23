醉娃疑失意識下被姦　被告指事主全程配合　提斷片以為暗示一夜情

年輕女子聲稱酒醉失知覺下遭相識不久的男友人強姦案，今(23日)在高等法院續審，被告出庭自辯，指當晚與事主X飲酒時，事主曾捉著他的手摸她的腰，因X已醉，二人最後到了酒店，X在房間內主動吻他，並替他口交。由於那是他的「第一次」，他也想留過好印象，故性交前有問X他的名字，X能說出他的英文名，性交期間亦能主動配合。他指X翌日醒來曾提「斷片」及和男友「開房」，清醒後不記得曾外出等，被告認為X道出此事是想暗示和被告只是「一夜情」。



被告王錦鴻（23歲）被控於2019年7月17日，在油麻地百佳酒店一房間強姦X。

被告自辯時透露，剛畢業於中大經濟學系，現於一間資訊科技公司任職。他指，案發時非首次和X見面。被告於2018年12月已在一間酒吧見過X，曾有交談。

於2019年7月16日晚，他相約友人黃雅詩到尖沙咀間酒吧消遣，並於晚上約11時半左右到達，當時黃和X已在場。

被告王錦鴻否認強姦剛相識女醉娃。(資料圖片)

事前未試過摸女性的腰

黃於翌日清晨3時許先離開，並叮囑被告照顧X。被告和X繼續聊天，曾談及感情狀況，X知道他未曾拍拖。期間，X謂：「平時做開Gym，睇我條腰實唔實」，然後捉著被告的手，摸她的腰。被告摸了約1分鐘，其後繼續攬著對方的腰。被告坦白當時有點緊張，覺得X似乎對他有好感，自己亦未試過和異性有此行為。

X稱覺凍乘機靠近兼吻被告胸

於5時許，因酒吧要關門，職員催促兩人離開。被告問已醉的X的地址，但X未有回答。他見附近有酒店，遂提議「開間房俾你訓」，X以「嗯」回應。惟該酒店沒有吉房，兩人乘搭的士，找了5、6間酒店，最終找到涉案酒店。

稍事休息後，X在房間內表示凍，貼近被告，並主動吻被告的胸口。兩人接吻和撫摸對方的身體，X繼而替被告口交，以及坐在被告身上，準備性交。

事主性交前能說出被告英文名

因當時是被告的第一次，他都有一個好的回憶，遂問對方是否知道他的名字，X遂說出他的英文名。兩人性交，被告在未有使用安全套下，在X體內射精。被告強調，X於性交時清醒，並主動配合。

醒後提斷片以為暗示一夜情

惟被告擔心X會因此懷孕，事後致電有性經驗的友人求助，對方著他買避孕丸。被告於早上9時許離開酒店，但藥房仍未開門而不果。他返回房間繼續入睡，約下午二時許兩人醒來，X提及曾「斷片」和男友「開房」，返家後入睡，至清醒時不記得曾外出。被告認為X當時是故意道出此事，暗示和被告是「一夜情」。

兩人離開酒店後到餐廳用膳，之後一同乘搭港鐵。他指，X在乘搭港鐵時表現高興。

X不滿被告把二人的事告知他人

被告事後告知友人，他在未有使用安全套下性交，友人均提醒女方要食避孕丸。被告遂經黃聯絡X，X不滿被告把二人發生性關係的事，告知他人。而事件最終報警。

控方盤問時指，被告曾事後，向朋友發訊息謂：「佢告我都無所謂，做錯要認。」被告庭上解釋，是指體內射精一事，令X有懷孕的風險。

案件編號：HCCC203/2020