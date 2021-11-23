3年59兒童自殺亡急增逾倍　有人信死後重生　4人生前疑曾被阻打機

兒童死亡令人痛心，兒童死亡個案檢討委員會今（23日）發表第五份報告，檢視2016至2018年3年內，259宗兒童死亡個案，當中22.8%、即59宗屬自殺個案，僅次於自然死亡，年齡最細只有10歲，自殺身亡兒童中，4人涉沉迷手機或網上遊戲，生前曾被家長刪除遊戲或沒收手機。委員會認為學生對死亡有扭曲觀念，如相信死後可重生或得以延續。

3年間有59宗自殺個案，較2013至2015年的3年增逾倍，2017年24名兒童自殺亡亦是過去10年最高。委員會建議增家跨專業的情緒支援，亦要由公眾、家長及老師等持分者入手，針對兒童自殺提出共22項建議。



兒童死亡個案檢討委員會今（23日）發表第五份報告，3年期間兒童自殺個案宗數較上一個3年檢視期增逾倍。（鍾妍攝）

16至18年259宗兒童死亡個案 61%為自然死亡

兒童死亡個案檢討委員會報告，分析了2016至2018年之間，共259宗兒童死亡個案，當中有159宗（ 61.4%）為自然死亡、59宗（22.8%）死於自殺、22宗（8.5%）意外身亡、7宗（2.7%）受虐致死、8宗（3.1%）未能分類非自然死亡、4宗（1.5%）死於醫學併發症。

委員會主席鄧麗華：兒童死亡令人心碎 冀除死亡風險因素

委員會主席鄧麗華指，兒童死亡個案令人心碎，而近年自殺及虐兒個案引起大眾關注，冀可對每宗個案加深認識，消除引致兒童死亡的風險因素，從而令兒童死亡減少。她續指，兒童自殺僅次於自然死亡，故特以專題探究。

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2017年24宗兒童自殺亡個案 10年最高

兒童自殺數字在2010年一度出現21宗的高峰，後來持續回落，惟2016年再次急升至21宗，2017年更有24宗，為有紀錄以來最多兒童自殺死亡的一年。3年期間有59名兒童自殺，較2013至2015年的3年共28宗增加逾倍。

7成自殺個案因學業壓力 家庭問題居次

委員會自殺個案小組召集人鄧振鵬說，58宗自殺個案中，年齡最小只得10歲，而佔最多的年齡層為15至17歲。他指，逾7成兒童自殺原因為學業壓力，其次為家庭問題，強調「自殺係複雜行為」，上述非直接導致兒童自殺原因。

兒童沉迷打機或因逃避壓力 委員會籲家長多了解

鄧指，有4宗個案涉及沉迷手機或網上遊戲，被家長刪除遊戲或沒收電話等阻止繼續使用，激發其自殺之路。他說，兒童沉迷打機或反映有情緒困擾，試圖逃避壓力，籲家長改善親子關係，了解兒童情緒及困擾。

委員會建議要提升朋輩同學、老師等就精神健康問題的認識，讓受情緒困擾的兒童及早識別、及早介入。（資料圖片／梁鵬威攝）

6成個案生前有尋死跡象 有學生以血腥黑作文表達對父母不滿

鄧續說，有4成自殺兒童生前有跟進介入，有6成曾透露尋死的跡象。他指，曾有學生兩度在作文中表達對父母不滿，其中一篇更有血腥黑暗內容，亦有學生作文更提及「死亡」及「重生」的意念，但都未有被發現；有個案尋死前曾在電話中被老師訓斥，亦有人曾在死前交低信件予好友，要求在指定時間才能打開或轉交他人，甚至曾在社交媒體透露自殺徵兆。

委員會促加強精神科醫生、社工、教師間跨專業溝通

委員會建議要提升朋輩同學、老師等就精神健康問題的認識，讓受情緒困擾的兒童及早識別、及早介入。為保護已識別屬高風險的兒童，委員會亦建議加強精神科醫生、社工、教師之間的跨專業溝通。

社會向來關注學生被欺凌問題，鄧振鵬指出，原來部自殺兒童生前曾欺凌同學，有侵略性或破壞性的行為。他解釋，其行為反映內心不安、自卑及情緒差的問題，破壞性行為背後或反映精神健康出現問題，期望老師不要只以懲處方式，可以更了解學生。

委員會建議加強生死教育：部分學生對死亡有扭曲觀念

分析個案期間，委員會亦認為學生對死亡有扭曲的觀念，如相信死後可重生或得以延續，建議加強學生生死教育。