防虐兒會上年接200宗懷疑虐兒個案　近半涉身體虐待　6至8歲高危

防止虐待兒童會「求助及親子支援熱線」2020/21年度，接獲200宗為懷疑虐兒個案，涉及248名兒童。該會總幹事黃翠玲指，隨疫情放緩回復半日制上課，部分懷疑虐兒個案陸續浮面；根據社署統計數字，今年第一季新成立的保護兒童個案共1,230宗，比去年同期的650宗上升逾五成。她形容，現時本港虐兒情況嚴重，更推算今年社署新案數字有機會成歷年之冠。

對於一名22個月大女嬰被虐致死，兩名被告分別被判監5年4個月，黃翠玲認為判刑缺乏阻嚇力，促請政府接納法律改革委員會早前的立法建議，按沒有保護兒童罪責的建議，若致嚴重受傷可判監15年，致死更可判囚20年。當局亦應檢討 《侵害人身罪條例》的最高刑罰，並設定強制舉報懷疑虐兒個案機制，禁止家長體罰等。



防止虐待兒童會的「求助及親子支援熱線」於2020/21年度，共接到200宗為懷疑虐兒個案，涉及248名兒童。（曾凱欣攝）

疫情下為回應家庭需要，防止虐待兒童會過去一年推行「求助及親子支援熱線」，提供渠道予公眾舉報懷疑虐兒個案，以及讓家長在遇到管教困難時求助。

熱線接逾1200宗舉報及諮詢 16%屬懷疑虐兒個案

熱線於2020/21年度共接到1,264宗熱線舉報及諮詢，比2019/20年度上升11%，當中有200宗為懷疑虐兒個案，佔當中一成六。接到的舉報熱線中，超過七成半熱線求助者為家庭成員，當中僅20宗來自懷疑受虐兒童，4宗為懷疑施虐者致電尋求協助。

熱線接到的200宗個案中涉及248名兒童，年齡最多為介乎6至8歲，其次為3至5歲、9至11歲及12至14歲。防止虐待兒童會總幹事黃翠玲指，個案牽涉的年齡群組為兒童學前、升小一及升中一階段，家長在此階段需要面對為子女選校的壓力，容易造成親子衝突。她建議，家長除了需要協助子女適應新學習環境外，亦能多關顧自己的情緒，及早裝備正面管教及溝通的技巧。

疫情下兒童網上接觸性侵者危機增

至於懷疑虐兒個案中，身體虐待個案的比率佔最高，其次為性侵犯。黃翠玲表示，疫情期間，兒童有較多時間試網及使用智能電話與外界接觸，增加了兒童在網上接觸侵犯者的危機，部分性侵者更會要求受害人傳裸照，問題需要關注。

社署新個案增逾五成 料為歷年之冠

黃翠玲又指，疫情嚴峻期間，由於學校停課，比過往更難識別懷疑虐兒個案，擔心有不少隱藏個案存在。隨疫情放緩回復半日制上課，黃翠玲指，部分個案陸續浮面；根據社署統計數字，今年第一季新成立的保護兒童個案共1,230宗，比去年同期的650宗上升逾五成。她形容，現時本港虐兒情況嚴重，更推算今年社署新案數字有機會成歷年之冠。

除了虐兒問題，子女管教問題亦為熱門求助。熱線今年度分別接795宗相關求助，以及126有危機的求助，即意味讓不及早介入及提供支援，有機會演變成懷疑虐待個案。

黃翠玲指出，大部分致電的個案亦因疫情下子女留家時間增多有關，例如家長會擔心停課期間，學業成績會有影響；家長與子女以及子女兄弟姊妹間的衝突增多；以及在職家長尋找照顧者時有困難的求助等。

虐嬰案被告判囚64個月 黃翠玲：判刑阻嚇力不足

一名22個月大女嬰被虐致死，兩名被告在高等法院分別被判監5年4個月。黃翠玲表示，現時有關虐兒的罪行最高刑罰是監禁10年，而法官以8年作為量刑起點，最終判刑僅入獄5年多，缺乏阻嚇力。

她促請政府接納法律改革委員會早前的立法建議，當兒童受虐時，同住家庭成員若視而不見同樣須面對刑責。按沒有保護兒童罪責的建議，若致嚴重受傷可判監15年，致死更可判囚20年。當局亦應檢討 《侵害人身罪條例》（第212章）第27 條的最高刑罰，並設定強制舉報懷疑虐兒個案機制，禁止家長體罰等。