涉套丁投訴按年激增4倍　過去三年錄444宗丁屋僭建個案檢控

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-13 20:22

本港土地供應短缺，丁屋政策成香港難解問題。發展局文件顯示，自丁屋政策在1972年實施以來，截止去年12月31日，本港共批出44,392間丁屋。而在過去3年，本港共接獲了4,339宗丁屋申請，當中無論接獲及批准申請的宗數，都以元朗區最多。 此外，接獲有關原居民涉嫌套丁的投訴和轉介數字，去年按年激增4倍，其中元朗地政處接獲的個案最多，而過去3年亦共錄得444宗檢控，涉及丁屋僭建事件。

發展局指出，自丁屋政策在1972年實施以來，截止去年12月31日，本港共批出44,392間丁屋。（資料圖片）

丁屋僭建三年提出444次檢控

資料顯示，政府在過去3年針對丁屋的僭建物共發出2,042次清拆令，有1,149宗個案已糾正違規之處。此外，檢控數字亦達444宗。

局方又指，屋宇署一直在逐條鄉村勘察新丁屋，辨識違例情況嚴重和對樓宇安全具較高潛在風險的僭建物。在2021年，目標巡查的鄉村共36條，其中元朗佔了7條，比例最多。

三年批准1600間丁屋申請 元朗佔582間

發展局指，在過去3年（2018至2020年），共接獲了4,339宗丁屋申請，並批准了1,673宗。當中無論接獲及批准申請的宗數，都以元朗區最多，分別有1,694及582宗，即在逾4,000宗的丁屋申請中，有近4成均來自元朗。

另外，三年內有2,462宗申請被拒，其中元朗佔了1,157宗，即佔整體近47%。而截止去年12月底，正在處理的丁屋建屋申請有7,113宗，有待處理的申請則有4,981宗，當中2,715宗涉及以私人協約方式，以及換地方式申請政府土地興建丁屋。

在過去3年，政府接獲有關原居民涉嫌套丁的投訴和轉介數字，合共有1,194宗。（資料圖片/張浩維攝）

批官地建丁屋 大埔區最多

此外，根據丁屋政策，若男丁沒有農地，可要求政府以私人協約方式批出政府土地建屋。資料顯示，在2016至2019年間，四年來批出的丁屋達274宗，當中大埔區佔最多數，達101宗，其次是46宗元朗。

至於以換地批出的丁屋數目，五年間（2016年至2020年）則累計有83宗。

套丁投訴按年激增4倍

在過去3年，政府接獲有關原居民涉嫌套丁的投訴和轉介數字，合共有1,194宗。在2020年，更按年激增4倍，其中元朗接獲的個案最多。

另外，局方亦在文件透露，在過去5年，已清拆的僭建物數目達12.9萬個，性2020年只有1.9萬個。局方解釋，這是由於屋宇署因應疫情而實施特別工作安排。