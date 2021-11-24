安心出行｜私隱署接49宗填紙仔投訴15宗成立：用安心出行更有保障

政府昨日（23日）公布，強制使用「「安心出行」的新政策，將擴展至所有受防疫條例規管的處所，食肆、健身室、戲院等均無一倖免。

3新措施宣布一日後，個人資料私隱專員公署今午（24日）發稿指，「安心出行」實施一年以來，共接獲49宗有關「填紙仔」的投訴，至今已完成調查其中30宗，有15宗投訴成立，全部都是食肆，已向涉事的15間食肆發出執行通知。

署方亦接獲兩宗有關「安心出行」會洩露出行紀錄等的投訴，全部裁定不成立，強調程式存取個人資料屬實際操作，但無證據顯示其有追蹤功能。專員鍾麗玲強調，使用「安心出行」在私隱上更有保障。



▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼



+ 21

私隱公署今日發聲明指，自去年11月16日「安心出行」推出以來，共接獲49宗有關「填紙仔」的投訴，涉及31間食肆，以及18間其他處所，包括商業大廈、診所、私人會所、康樂場地等。

署方已完成其中30宗個案的調查，有15宗個案投訴成立，全部均與食肆「填紙仔」的資料保安情況有關，佔已調查個案的一半。當局已向涉事的15間食肆發出執行通知，要求它們採取適當及切實可行的措施，保障顧客的登記資料。

+ 2

另外，私隱公署同期亦接獲兩宗與「安心出行」有關的投訴，投訴人憂慮程式或會洩露其行蹤，以及擔心程式存取資料權限過多，署方調查後，裁定兩宗投訴不成立，認為無證據顯示程式有任何位置追蹤功能，而其存取資料權限亦只屬實際操作。

私隱專員鍾麗玲認為，從保障個人資料私隱的角度而言，「安心出行」將資料儲存在自己的智能電話，遠較每日填紙仔，將個人資料交給不同處所為安全。

▼11.21內地專家團巡視機場及臨時醫院▼

