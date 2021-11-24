安心出行｜黃傑龍料A類食肆將升級　難轉型做外賣：周街人山人海

政府昨日（23日）公布，12月9日起所有受防疫條例規管的處所均須強制使用「安心出行」。代表飲食業的稻苗學會會長黃傑龍今早（24日）在電台節目表示，最受影響的是從未使用過「安心出行」的300多間A類食肆，餐廳要培訓員工「一眼關七」執行有關措施，相信有關餐廳日後亦會「升級」做B類，又建議政府維持現時對兒童和長者的豁免措施，「一家人出去，帶住個一、兩歲細路都要用安心出行，你即係想引發國際笑話啫，唔合理㗎嘛」。

他又指，現時街上「人山人海」，轉型做外賣或未能滿足市民需求，亦會對生意有影響，相信只會有小部分食肆轉投外賣行列，促請政府推出新措施同時，放寬食肆營業限制和四人限聚令，才能說服市民使用「安心出行」。



▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼



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黃健龍早上在港台節目《千禧年代》指，每次防疫措施一出，業界生意定必受到影響，形容業界處於「被動」狀態，只能跟着政府的措施走，當中最受影響的是從未使用過「安心出行」或登記客人資料的300多間A類食肆，將要學習轉型、預留員工執行「安心出行」，或培訓員工「一眼關七」，核實食客有否掃瞄，以及有關資料的真偽。

他表示現階段無法掌握民情，因此難以評估新措施對A類食肆的影響，「會唔會好似坊間咁講，最多買多部手機啫，係點樣嘅回應呢？𠵱家我哋都未把握得到」，但他強調，「安心出行唔係新嘢，係用咗超過一年，都有好幾百萬人用緊」。

至於A類會否轉為B類食肆，黃傑龍表示，現時A、B類再無實際差異，預料不少A類將會「升級」。他續指，其餘三類處所已使用「安心出行」逾一年，「都用緊喇，我睇唔到安排、人手有咩新嘅要改變，咁應該唔大影響，技術上應該唔大困難」。

▼11.21內地專家團巡視機場及臨時醫院▼



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B類現時仍可以「填紙仔」代替「安心出行」，黃傑龍坦言，已升級做C、D類的食肆，仍要劃出部分區域作B區，以方便不想使用「安心出行」的客人，惟日後有關現象將會絕跡，因為B、C類再無分別，「你升到做C就無乜價值再保留個B區㗎喇，因為過去就係你可以方便客人填紙仔，𠵱家佢都唔準，相信再分個B區出嚟就會絕跡」。

被問到有食肆指會多做外賣，黃傑龍認為，對上一次外賣需求急升，是因為疫情非常嚴峻，市民憂慮受感染之餘，晚市堂食亦被禁止，「但𠵱家周圍都人山人海，其實都好安全，今次呢個收緊純粹係技術上為咗通關而做」，因此是否轉投外賣行列，亦視乎食客的選擇，但相信此舉對部分餐廳而言，生意將受打擊，「對部分餐廳，堂食嗰個消費同外賣嗰個消費係差幾倍㗎，彌補唔到個收入，我諗唔會有大部分餐廳轉做外賣」。

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對於政府至今仍未公開豁免群組措施，黃傑龍相信，新措施2周後才生效，相信政府是希望再與業界再溝通，預料食衞局、食環署會再與飲食界會面，業界亦會全力爭取繼續現時的豁免措施，包括65歲以上長者和16歲以下小童可以「填紙仔」代替，強調「政府都唔係傻嘅，亦都運作咗咁耐，一家人出去，帶住個一、兩歲細路都要用安心出行，你即係想引發國際笑話啫，唔合理㗎嘛」。

他又形容政府全面強制使用「安心出行」後，放寬營業條件是「講道理」，「（B類食肆）點解要10點鐘閂門？原因得一個㗎啫，就唔係病毒會收工，一入夜就唔傳播，就係想遏抑消費之嘛，𠵱家消費券都派咗兩次，唔會再有遏抑消費呢個需要」，他認為政府現時是以正面方法，鼓勵業界做好防疫措施，如加設隔板和接種疫苗等，促請政府考慮用寬防疫限制，甚至是四人限聚令，才能說服市民使用「安心出行」。