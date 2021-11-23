安心出行｜350間A類食肆未有二維碼　睇戲非必需　難料票房影響

政府公布由12月9日起，所有受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）規管的處所，進入人士都必須使用「安心出行」流動應用程式，即市民未來進入所有食肆、戲院、健身中心、主題公園，觀賞演唱會等，都不能再「填紙仔」。

稻苗學會會長黃傑龍指，措施對食肆影響肯定會有，但「幾大幾細」要實施後才能評估，相信對A類食肆（每枱2人、堂食下午6時）影響最大，因現時該批約350間的食肆，連安心出行二維碼都沒有，需要在實施前的這兩個星期處理好。



教家長買平價手機予子女 不提供電話卡

黃傑龍指，第599F章內任何一條規例都會對食肆有影響，指A類食肆至今從來沒有申請過安心出行二維碼，相信會比較辛苦，需時培訓員工，了解有何準備。據他了解，現時有約350間A類食肆，相信必須使用安心出行後，因A類的要求與B類（4人一枱及堂食至晚上10時）相若，料或有更多A類食肆轉做B類。他同時希望政府可以從而放寬食肆營業時間，不要只收緊政策。

黃傑龍說，有家長曾問及子女出外食飯如何處理，稱不想讓小孩有智能電話。他建議可以為子女購入僅數百元的智能電話，但不提供電話卡，在家下載安心出行後，就給小朋友使用。他表示，沒有統計現時有多少客人繼續「填紙仔」，亦難以評估有多少人會因而不到食肆吃飯，需待措施實行後才知。

電影工作者總會：早場多會有長者

新要求下，進入戲院看戲的市民都必須使用安心出行，香港電影工作者總會田啟文表示，難以評估對票房的實際影響，「有時危言聳聽唔好，但一啲影響都有又唔夠膽講」，認為睇戲非必需，或有市民因為要使用「安心出行」而不到戲院看，但暫時相信不會有特別大的影響，始終安心出行都已執行一段時間，期望不會因而影響業界營商環境。

田指出，早場多會有長者，而非每個長者都熟習使用智能手機，而聖誕及元旦等均為大檔期，相信政府在12月9日推出，應讓市民有適應期，亦讓戲院安排人手指示觀眾掃安心出行。

舞台藝術業：將致入場程序更複雜

舞台藝術從業員工會發言人勞正然指，強制使用安心出行肯定會打擊入場意欲，指早於政府場地強制使用安心出行開始就已出現問題，不止觀眾入場程序更複雜，工作人員亦受影響。他指，疫情初期開始表演藝術行業就已經受多番打擊，如今本地疫情受控政府不但無扶助措施，反而再增加限制，認為若情況持續對行業有很大影響。