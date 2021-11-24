安心出行｜健身業界憂生意暴跌30%　促放寬營業限制：俾條路我行

政府昨日（23日）公布，12月9日起，使用「安心出行」規定將擴展至所有受防疫條例規管處所，即自當天起，進入任何食肆、戲院、健身中心、美容院、博物館、主題公園等埸所之前，都必須以「安心出行」掃碼，不再接受「填紙仔」。

健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎今早（24日）在電台節目形容，措施如同「災難」，預料短期內生意將爆跌30%，當中一半客人至少短暫流失，促請政府推行新措施時，同步放寬營業限制，包括增加每個時段客戶的人數、以及在做運動時脫下口罩，「你收緊一邊政策嘅時候，係咪可以放寬返呢？對市民又好、對我哋又好，係咪可以畀返條路我哋行吓呢？」



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柯尊鼎今早出席港台節目《千禧年代》時表示，政府強制使用「安心出行」掃碼措施，如同「災難」。其經營的健身中心，現時用「安心出行」和「填紙仔」顧客各佔一半，強調現時有小心處理客人填寫個人資料問題，擔心他們填錯會株連受罰。

部份客人或抗拒 預料影響逐漸緩和

他認為，強制使用「安心出行」後，部份客人仍會很抗拒，預料業界短期內損失至少三成生意，當中有一半客人會短暫流失，但影響會逐漸緩和，「都好現實嘅一樣嘢，政府慢慢強迫市民要做呢樣嘢嘅時候，最後都一定會成功嘅，你慢慢收緊之下，咁唔通我日常生活全部都唔去得咩，都一定要屈服嘅坦白講」。

▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼



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被問到市民會否尋找健身室的代替品，應對強制使用「安心出行」。柯尊鼎認為，市民並不會找代替品，形容做運動是一個習慣，強調港人自發做運動程度不高，健身中心提供有關器材、專業意見和場所，讓客戶建立做運動習慣，若失去有關場所，只會考慮「我暫時唔做運動住囉，又唔係好大問題嘅，只係（健身）習慣養成咗就會浪費咗囉。」

柯續指，全面強制使用「安心出行」後，應放寬業界營業限制，如四人一組等措施、增加客人數目和活動範圍，以及放寬戴口罩的規管，「我哋講咗好耐，做運動戴口罩除咗做運動嗰陣辛苦，佢本身都對呼吸道有影響」，反問「你收緊一邊政策嘅時候，係咪可以放寬返呢，對市民又好、對我哋又好，係咪可以畀返條路我哋行吓呢？」