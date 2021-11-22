教師涉與15歲女生非法性交　到訪被告家被摸　事主：覺就要成情侶

男英語教師疑戀上班上一名15歲女學生，二人不但在課堂外交流訊息，男老師更邀請女生到其家中看Netflix的電影，並涉嫌對女生上下其手，並向女生表白喜歡了她，想女生成為他的女朋友，二人後來更發生性行為，並有討論是否要使用避孕套。教師否認指控，案件今(22日)在區域法院開審。女事主作供時稱，首次在教師家中被摸後，覺得：「做咗呢啲嘢，就要發展成情侶關係。」因此才不介意成為他的女友。



被告馮霆麾（37歲，事發時為教師）被控於2019年1月3日至8月2日期間，兩度在元朗單位非禮15歲女童X，以及5度與X非法性交。

上課外互發訊息

控方開案陳詞指，被告為女童X的英語老師，二人從2018年12月開始在上課時間外互發訊息。由於X告知被告她沒有Netflix帳戶，被告於是邀請她到2019年1月13日到其家中看Netflix上的電影。

首次到被告家被摸胸及私處

當日X抵達被告家中後，與他邊吃東西邊看電影，突然被告探身吻X，又壓她在沙發上摸她胸部及私處，之後被告脫去二人衣服，一絲不掛地以身體互相磨蹭。事後X問被告為何要對她做那些事，被告稱因控制不了自己及喜歡她，要求X做他女友，而X同意。

後來，X再到被告家中看電影時，被告又再摸X的身體，並且用手指插進X的私處，直至X叫痛。

再三到訪發生性行為

2019年2月中時，X到被告家中再看電影，被告撫摸X後，與她在睡房性交兩至三小時，事後雙方在床上聊天一會後，再次性交了一小時，期間被告沒有使用避孕套。

曾討論應否使用避孕套

事件發生後，X與被告討論再性交時應否使用避孕套，但被告卻稱「不射在裡面就可以啦」。之後二人再4度發生性行為，但被告均沒有用避孕套，並在體外射精。最終被告於去年9月3日被捕。

被告有與學生在IG交流

女事主X作供時解釋，被告與不少學生在社交媒體Instagram上均是朋友，而有次她在Instagram上表示不適，被告於是慰問她，而二人便開始在Instagram上聊天。

X又提及，首次在被告家中被摸後，覺得：「做咗呢啲嘢，就要發展成情侶關係。」因此才不介意成為被告的女友。

案件編號：DCCC398/2021