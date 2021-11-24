強制檢測｜三校爆上呼吸道感染納強檢　九龍城浸信會幼稚園上榜

食物及衞生局今晚（24日）公布強制檢測公告，三間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，包括九龍城浸信會幼稚園、香港聖公會夏瑞芸幼兒學校及香港耀能協會高福耀紀念學校。由於病徵與新冠肺炎相似，故相關學校被納入強制檢測公告，受影響人士最遲11月26日要接受檢測。



三間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，公告列明11月11日至11月24日期間，曾身處上述學校超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於11月26日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，須於11月28日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在11月22日至11月24日期間已進行檢測，或已完成接種新冠疫苗，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

此外，因應早前兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處尖沙咀棉登徑8號地下G01及G02號舖Eric Kayser、尖沙咀新港中心CoCo壹番屋、以及香港海洋公園的人士，需要再次接受檢測。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，即使已接種新冠疫苗，亦必須接受強制檢測。