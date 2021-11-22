兩癌症檢測公司今合併　冀港成腫瘤診斷基地　展醫療科技潛力

兩間來自科學園園區的公司、行動基因股份及肺癌診斷專家善覓有限公司今天宣佈合併，兩間公司形容，合併行動將為亞洲增添一個綜合腫瘤診斷基地，展現香港及大灣區的醫療科技潛力。



行動基因執行長陳華鍵博士表示，合併將大幅擴闊雙方在產品供應、業務策略及未來願景各方面的視野。合併後的集團將能更有效運用雙方各自的領導優勢，合組成新世代的腫瘤診斷基地，同時投入於亞洲的環境、社會和管治工作。

善覓有限公司董事長莫樹錦指，善覓很高興加入行動基因大家庭，團隊已準備好運用專業技術及知識為擴充後的集國作出貢獻，尤其在肺癌及第一手臨床經驗等領域，協助臨床醫生提供更全面的方案及服務。今次合併亦將讓我們接觸更多其他地區的病人及製藥公司。

四間全資實驗室 兩間位於香港

合併後集團將擁有四間全資實驗室，兩間位於香港、一間位於台北及一間位於曼谷。當中香港及台北的三間實驗室均獲得美國病理學家學會(CAP)的權威認證 。此外，該集團與佳能醫療系統的合資企業在日本神奈川亦擁有一間獲CAP認證的實驗室以及另一間與Cerba Research的合資企業於台北新成立的實驗室，專注於免疫組織化學及流式細胞術研究。

經擴充後的公司在香港、台北、東京、新加坡、曼谷和威爾斯（英國）均設有辦事處．進一步發揮其協同優勢，為亞洲及歐洲的醫療及露藥社群提供服務。