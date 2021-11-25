付國豪機場遇襲｜賴雲龍撤回上訴　又稱受美國間諜Mark Simon指使

《環球時報》職員付國豪前年8月，在機場反修例活動中被綁在行李車上，並遭毆打。涉案被告賴雲龍和「佔旺女村長」畢慧芬早前因暴動等罪，分別被判囚63和51個月。兩人提出上訴，上訴庭今(25日)處理。賴雲龍出庭後即稱會撤回上訴，並說：「係美國間諜Mark Simon 指使我去做！……我向14億中國人道歉！」畢雖繼續其申稱，並稱已深感後悔，會「經一事長一智」，望法官原諒。惟法官潘敏琦聽罷，拒批出上訴許可。



賴判囚63月畢判囚51月

賴雲龍因暴動和普通襲擊等四罪，被判囚63個月。他原本就定罪提出上訴，今撤回申請。而畢慧芬因暴動和非法禁錮等三罪，被判囚51個月，她就定罪和判刑均提上訴。

畢稱案發時發洩情緒

未有律師代表的畢慧芬今親身陳詞指，案發時是發洩情緒，現時因此入獄，深感後悔。她強調「經一事長一智」，日後做事前會先想清楚。畢望法庭請予機會，讓她重新做人，「懇請法官閣下原諒」。

律政司代表回應指原審法官已聽過畢的說法，又指本案非量刑過重。畢再回應指，案發時很多人慫恿她犯案，她亦承認有非法禁錮和打傷付國豪。

上訴人之一的賴雲龍，撤回其上訴申請後在庭上大叫，並提及壹傳媒創辦人黎智英的前私人助理Mark Simon。（路透社圖片）

賴撤回上訴後在庭上大叫

法官聽取陳詞後，即日駁回畢的上訴。此外，賴雲龍被帶離法庭時，大叫：「係美國間諜Mark Simon 指使我去做！......我向14億中國人道歉。」

案件編號：CACC11/2021

2019年8月13日機場示威及付遇襲經過。(詳看下圖)