一級歷史建築主教山配水庫12.1開放預約　1日3團先到先得免費入場

一度引起清拆風波，並於今年三月被古諮會確定為一級歷史建築的深水埗主教山配水庫將開放給市民參觀。由下月15日起，市民可以預約導賞團跟隨水務署深入水庫了解。活動將於每日分兩至三個時段舉行，周一至周日分別最少有兩場公眾自由參與，每節最多12人，有兩名職員導賞，每星期除公眾假期外，都會安排導賞團，預計每月可讓1000人參與，亦會有特定時段預留予團體參觀，活動於12月1日早上9時起接受預訂登記，費用全免，先到先啦。



現時水務署決定有限度預約開放配水庫，問到將來會否冇限制給予市民欣賞時，期間會收集公眾對配水庫長遠保育的意見，水務署助理署長/市區鍾永基表示，當局對配水庫長遠保育未有定案，並持開放態度，會向公眾、有關團體及區議會等吸取意見。

水務署表示，將會安排兩名受過合乎規格、了解配水庫情況的導賞員隨團講解，導賞團將介紹建築特色，包括後加混凝土拱形天花、仿羅馬紅磚拱券及花崗石柱等，整個導賞團大約90分鐘，包括由巴域街來回配水庫的時間，水務署助理署長/市區鍾永基提醒，由於路程有不少梯級，加上山路比較傾斜，年長、殘疾人士等要了解自身的身體情況才考慮參加活動，他説，參觀的市民可以自由欣賞整個建築，現時結構非常良好，呼籲市民以尊重態度對待古蹟，「除非你有一指神功，否則正常觸碰是可以的，香港人一向對古蹟物尊重，相信開放問題不大，配水庫只是部份位置有裂痕，將會加上告示提醒。」

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他提到，經過署方了解配水庫情況，當中只有10%表面需要清拆，當中包括四條大型石柱，被清拆的地方仍然完整的放在配水庫內，其他地方大部份結構非常完好，相信要完全復修是可行，市民可以1904年的香港建築特色，數個月來，局方進行的改善及加固工程，包括為潛在鬆脫範圍加裝天花，加裝臨時排水泵、整理之前拆卸的石同磚，加設玻璃天窗以作提高視野，並加裝閉路電視及圍欄作保安用途，加設通風和照明設施，加設消防裝置並設高架地台通道等，成本約為2000萬。

深水埗主教山配水庫古羅馬式建築去年底險被清拆，經過有關團體及街坊極力爭取，加上內部曝光，令市民反映意見後，獲古物諮詢委員會評為一級歷史建築，港府於本年三月打算活化配水庫建築，其後讓公眾有限度參觀。