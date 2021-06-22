主教山配水庫料今年有限度開放　參加導賞團要先預約

社會新聞
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深水埗主教山配水庫險遭清拆，古諮會其後通過評為擬議一級歷史建築，政府亦計劃於今年稍後時間有限度開放予市民參觀。

深水埗區議會跟進保育主教山配水庫工作小組 今日（22日）開會，討論主教山配水庫復修工作進展及歷史評級進展。水務署代表說，日後市民參觀前要先預約，並由導賞員帶領參觀，而每團人數亦不會太多。

當局重申，當完成所需的加固及改善工程後，若確保配水庫的結構安全，會因應疫情最新情況，希望今年稍後時間有限度開放。

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網上預約 每團人數設限

被問及配水庫日後會如何有限度開放，水務署代表表示，據知現時仍要與相關部門商討，但估計要「先預約」，即參加者要先在網上預約，屆時會有導賞員帶領參觀、講解歷史等。他又指，由於空間有限，故每團人數不會太多，但詳情仍未有定案，料之後才會宣布。

深水埗區議會今日（22日）開會，討論主教山配水庫復修工作進展及歷史評級進展。（王潔恩攝）

部份加固工程今年3月中大致完成

另外，水務署代表亦在會上講解臨時加固工程，當中包括支撐配水庫頂部有潛在鬆脫可能的部份混凝土板塊、磚拱等。代表指出，現時工地已整理及保護較早前拆除的破碎石塊磚頭，亦會為臨時排水設施定期保養等，有部份工程已在今年3月中大致完成。

代表又表示，主教山配水庫會安排抽風機，風會經風槽進入配水庫，同時亦能抽走空氣，以幫助通風，相關設計已完成。日後為確保安全，亦會設出口照明及滅火桶。

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