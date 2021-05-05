深水埗主教山配水庫今年有限度開放　發展局正構思長遠活化方案

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-05 12:40

深水埗主教山配水庫險遭清拆，古諮會其後通過評為擬議一級歷史建築，政府亦目標於今年稍後時間有限度開放予市民參觀，有立法會議員關注會否發展古蹟旅遊。 發展局副局長廖振新今日（5日）出席立法會時表示，首階段讓市民以團體方式參觀，長遠保育及活化方案則仍在構思中，希望達至可持續發展，不會局限於政府想法，亦利用民間創意，但因涉及申請撥款及需經立法會審批，故暫時未能提供時間表。

▼主教山配水庫內部結構圖片▼

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商務及經濟發展局局長邱騰華在立法會回應議員質詢時表示，深水埗主教山配水庫地下密閉空間，需增加內部照明、通風、排水、防水等設備，待加固工作完成，確保結構安全，今年稍後有限度開放，同時發展局會研究長遠保育及活化方案。

被問及部分古蹟文物被荒廢情況，邱騰華回應指，古蹟或文物不一定能成為旅遊景點，若不能將其特色突顯，或活化成公眾可以參觀或使用地方，最多只能淪為打卡地點。他舉例說，大澳警署活化成大澳文物酒店，加入了營運者及商業元素，倘地方具特色，旅遊發展局亦願意推廣，既能保育古蹟，亦能活化使用，成為旅遊景點。

至於會否參考日本儲水庫，發展成電影場景。廖振新表示，在活化歷史建築時，目標是保存政府擁有的歷史建築，以創新方法善用，並把歷史建築改建成獨一無二的文化地標，以及創造就業機會。發展局會集中活化工作，至於把建築與其他景點聯繫，變成具規模景點，則不是其活化歷史建築的主要目標。