涉派港獨傳單案　兩男女被告擬認罪　案押後至1月答辯

教育機構女文員和一名17歲男學生，涉去年串謀製作及派發港獨的傳單，被控串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪。案件今日（25日）在區域法院提訊，辯方透露兩被告擬認罪，但望押後至明年1月21日後才處理，好讓男學生完成考試升讀中六，但國安法指定法官郭偉健認為「學生永遠有試要考」，拒絕申請，並定於明年1月17日處理二人的認罪答辯及求情。



女被告曹雪芯（45歲，香港專業教育學院文員）和17歲黃姓中四男生，被控於去年5月至12月11日期間，串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物，即意圖激起香港居民企圖不循合法途徑，促使改變在香港依法制定的事項，或慫使他人不守法、不服從合法命令的刊物。

辯方在庭上透露，兩被告將會認罪，但要求分開處理兩被告的答辯、求情等，又解釋男被告冀完成校內試，並在明年1月21日後才進行答辯，好讓他可升讀中六。

不過，郭官認為，案件應一併處理，因為法庭判刑時或要考慮是否涉及，年長被告教唆未成年犯案，又認為男被告可以補考，終拒絕辯方申請。

案件編號：DCCC 767/2021