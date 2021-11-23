鍾翰林宣揚港獨及洗黑錢　被判囚43月　官透露上周再收恐嚇

學生動源前召集人鍾翰林涉在社交平台宣揚港獨等，亦有在網上出售遊戲卡及印有港獨字眼衛衣以宣傳其理念，更常在社交專頁帖文附上paypal帳戶連結，收取觀眾資助，涉案的帳戶收取逾13.5萬元，被控違反《港區國安法》。鍾早前承認分裂國家及洗黑錢兩罪，案件今（23日）在區域法院被判監43個月。



法官判刑後透露再收暴力恐嚇

法官陳廣池判刑後透露，上周再收到暴力恐嚇，直指行為或屬恐怖行為，又呼籲若該人被捕，不要戴頭盔，要做個「有種中國人」。

被告鍾翰林（19歲）承認一項分裂國家罪，及一項洗黑錢罪。鍾原另被控一項串謀發布煽動性刊物罪，及另一項洗黑錢案，則准存在法庭檔案不作起訴。

法官陳廣池在判刑後透露上周再收到暴力恐嚇，又稱若該人被捕，著他不要戴頭盔，要做「有種中國人」。（資料圖片)

網上呼籲資助組織開支及招募義工

案情指，鍾為學生動源的成員及召集人，多次在社交平台發布內容，包括勇武抗爭、香港獨立，亦有在網上直播發布分裂國家的表述，也在網上呼籲市民資助組織的日常開支，並提供PayPal帳戶收款，更招募義工加入。

出售印港獨字眼遊戲卡及衛衣

鍾亦不斷在Facebook宣傳出售「香港大事問答歷史遊戲卡牌」，每張卡牌背面都印有「Hong Kong is not China」的字眼，亦宣傳自家設計並印有港獨字眼的衛衣。

促請美國制裁香港及中國官員

鍾更促請美國制裁香港及中國的官員，在2019年反修例運動後，多次呼籲學生上街示威，亦曾發表「臨時香港共和國國旗」的帖子，提供了上藍下白的旗幟圖樣。

國安法生效後，鍾仍透過同夥「Yoshi HK」發表分裂國安的表述及行為，最終在去年10月27日在美國領事館附近被警員拘捕。

案件編號：DCCC 27/2021