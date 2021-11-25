教師涉與女生性交　被告與事主拍拖講明可隨時終結　官：似講合約

英文男教師被指誘15歲女學生到家中看Netflix電影，二人並發展成情侶更涉5度發生性行為案續審，被告今(25日)在區域法院自辯，他直言與事主X單獨見面後產生好感，也覺對方有同樣感覺，認為二人是兩情相悅。後來怕被人撞見，他才叫事主到其家打機或看電影，但否認曾發生過非禮。他又提到二人在確認情侶關係時，他有向事主表明二人關係可以隨時終結。法官陳廣池聽到不禁問：「點解講到寫合約咁，唔洗事先通知，又可以隨時終止？」



被告馮霆麾（37歲，事發時為教師）被控於2019年1月3日至8月2日期間，兩度在元朗單位非禮15歲女童X，以及5度與X非法性交。

在校內是X的英文科老師

被告在庭上供稱，他在任教涉案學校前，曾在另3間學校任教，他一向與學生關係良好，亦有學生會與他談私事，在涉案學校也有與學生在社交平台上互動，而他因任教女事主X的英文科而認識她。

被告馮霆麾稱因與事主X是師生關係，約會時怕二人被撞見，才提議X上他家見面。(李慧娜攝)

覺互有好感又怕這種感覺

他憶述，2018年11月因為X生病缺席學校表演的綵排，他便透過Instagram(IG)慰問X，自始二人便開始以這方式聊天，也會談到私事及生活，至2019年1月10日，兩人才首次單獨出外見面。他稱當日與X下午吃過東西，便一直逛街至晚上9時多，他直言對X有好感，亦覺X對他有意思，但他同時又「怕呢種感覺」，因為師生戀難以被接受。

怕被人撞見著X上其家

三日後，X再約他單獨見面，他意識到X也喜歡他，又認為雙方已默認大家是兩情相悅，他擔心在外單獨見面會被人撞見，為安全起見，提建X到他家中。二人曾在家看Netflix，但他澄清當日不是因為想看Netflix電影而到他家。

X穿窄身短裙塗唇膏應約

被告指X當日有悉心打扮，身穿窄身短裙，並有塗唇膏，他那時已視X為約會的對象，而非單純師生，但二人在其家用餐及看Netflix時氣氛拘謹。此時陳官質疑，為何被告會感到拘謹？被告回道他當時尚未正式表白，擔心會有後果，例如學生會利用此事告發他。此外，因為X年紀小，或有機會改變心意，亦怕他是自作多情。二人在其家只有閒聊和打機等，並稱不曾發生非禮事件。

確認情侶關係講明可隨時終結

被告稱X後來因不肯定二人關係而感到焦慮，並向他提出詢問，他便向X說想成為情侶，並向X表明她可隨時終結關係。陳官不禁質疑：「點解講到寫合約咁，唔洗事先通知，又可以隨時終止？」被告解釋，因為X年紀小，說不定之後會喜歡上同齡的男子，所以不想X礙於他是老師身份而怕終止雙方關係，或怕他作為老師會報復。

他亦稱，二人確定關係後，亦有提醒X在校內要「避開少少」，也有共識不要隨便透露二人關係。

聆訊明續。

案件編號：DCCC398/2021