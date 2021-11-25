強制檢測｜3校爆上呼吸道感染　馬鞍山靈糧幼稚園再上榜

衞生防護中心今日（25日）公布新增6宗新冠肺炎個妹，全部均為輸入個案。政府最新的強制檢測公告無新增確診人士曾到訪處所，但因應3間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病，馬鞍山靈糧幼稚園、匡智松嶺第二校及水泉澳邨基督教香港崇真會安頌幼稚園都需要全校強制檢測。



因應早3宗潛伏期間曾在港逗留的個案，有5個在中環及尖沙咀等地的地方再次納入強制檢測公告。



3間須接受強制檢測的學校，分別是沙田水泉澳邨基督教崇真會安頌幼稚園、馬鞍山靈糧幼稚園，及大埔匡智松嶺第二校，後兩者於過去亦曾爆發上呼吸道感染而需要全校停課，師生接受強制檢測。

任何人在11月12日至11月25日，曾身處以上3間學校超過兩小時的人士，都須在11月27日或之前接受檢測，已接種新冠疫苗的人士可豁免。

因應早前3宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處5個指明地方的人士需要再次進行檢測，包括中環國際金融中心Pret A Manger、金鐘統一中心運輸署香港牌照事務處、黃竹坑遊樂場、尖沙咀新港中心鼎泰豐，及尖沙咀星光行潮庭。有關人士須在11月27日或之前檢測，由於患者涉變種病毒，且曾進入社區，受檢人士即使已接種新冠疫苗，都必須接受強制檢測。