智慧交通基金批出首批3項目　撥800萬元資助　兩項目來自理大

港府近年推廣智慧交通，並預留約10億元成立「智慧交通基金」，資助企業研究車輛創新科技及推廣無人駕駛技術。

運輸署今日（26日）宣布，智慧交通基金管理委員會批出首批3個項目申請，包括安全駕駛計劃、全路網交通速度及車流估算器等，涉及總資助金額約800萬元，其中兩個項目的申請人為理工大學。



運輸署早前公布，10億元智慧交通基金今年3月31日起接受申請。（資料圖片／歐嘉樂攝）

10億元的智慧交通基金，今年3月開始接受申請，以資助本地機構或企業研究和應用創新科技，以便利出行、提升道路網絡或路面使用效率，以及改善駕駛安全。所有申請分批由管理委員會審視及考慮，委員會由運輸署副署長（策劃及技術服務）主持，成員包括政府代表、業界專家及相關持份者代表。基金至今共接獲逾20份申請。

有申請研以手機App及駕駛數據 分析駕駛行為

運輸署表示，獲批的安全駕駛計劃，旨在研發手機應用程式，及駕駛數據分析系統，收集司機駕駛數據和分析其駕駛行為，項目期限12個月，申請者為灝宏發展有限公司，獲批資金約為116萬元。

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理大兩項目獲批 研車流及駕駛者冒險行為預測機制

其餘兩個項目均由理工大學申請，分別為全路網交通速度及車流估算器，以及研究以駕駛者行為及心理狀況變化為基礎的實時數據驅動，智能自動化可持續交通系統。前者獲批約198萬元，期限12個月，提出運用數據驅動模型的方法，開發全路網的交通速度及車流估算器，以同步估算交通速度和車流量。

後者則獲批近500萬元，為期24個月，旨在通過智能自動化技術，識別駕駛者行為及心理狀況的不穩定性，從而開發在線數據驅動的冒險行為預測機制。

運輸署呼籲，有興趣的機構或企業提交申請，推動香港邁向交通新時代，使香港成為更宜居及可持續發展的城市。