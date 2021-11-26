街馬限聚令豁免至今未批　延至明年第4季舉行　再有大型賽事取消

繼毅行者、國際越野賽HK 100後，再有大型活動取消！香港街馬今日（26日）表示，原定12月舉辦的賽事，因限聚令豁免申請尚未獲得批准，無奈決定將活動延期至明年第4季。



香港街馬原定今年12月5日舉行，並首次舉行全馬，但遲遲未有公布報名詳情。主辦方今日表示，在城市中心舉行全馬賽程是他們的宏願，7年前已經開始投入研究路線，經過數年度於賽道上的拓展，其間亦獲得不同政府部門的意見及協助，去年終於成功能跑過東區海底隧道，連接香港島及九龍區至32公里的賽道。經過與各政府部門多次磋商後，去年7月終達成共識，全馬賽道在原則性沒有反對下，香港街馬將可以公開報名。

2018年街馬在九龍舉行。（資料圖片/甘琬湄攝）

時間、疫情帶來不確定性 活動再延遲一年

主辦方指，為保障社會公眾安全，舉辦大型戶外活動必需安排一系列嚴格的防疫措施及申請豁免限聚令，故投入比原本以倍計的資源同人力心力，不斷加強防疫計劃。至今年10月，雖然仍與政府商討中，獲得共識可向公眾發放活動資訊，讓市民可為活動作準備。但是疫情反覆，到現在活動仍未獲批。由於時間、疫情上帶來太多太多的不確定性，故無奈決定將活動延期至2022年第4季。