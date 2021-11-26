凌羽一用3部手機在男更衣室偷拍　稱受同性朋友慫恿　判緩刑2年

學業及生涯策劃顧問許奕暉(又名凌羽一)，聲稱受同性網友慫恿拍攝，拍攝色情影片相類似的片段，將3部手機插在背囊，在一球場的更衣室內意圖多角度拍攝多男子更衣，卻當場被捕。許早前承認一項作出有違公德的行為罪，署理主任裁判官王詩麗今（26日）在屯門法院判刑，直言對本案感到惋惜，指許對社會貢獻良多，曾獲選為「全球華人傑出青年」，惟案情嚴重，許有計劃下犯案且侵犯他人私隱。最終考慮到其患有抑鬱症及驚恐症，監禁不利於治療，且認為緩刑可達警惕之效，判其囚2個月，緩刑2年。



被告許奕暉（38歲，教師），被控於2020年10月20日在天水圍天業路公園足球場的男更衣室內，作出有違公德的行為，即用手機拍攝其他男性的的裸體片段。

曾獲選全球華人傑出青年

王官判刑時指，被告有良好背景，對社會有不少貢獻，曾獲選為「全球華人傑出青年」，過去曾在不少學院擔任講師，其中在香港中文大學任教了逾10年，王官自言對被告犯案感到十分惋惜。惟本案案情嚴重，認為被告是有計劃地犯案，指其當日攜3部手機到更衣室，偷拍受害男子的裸體照，行為侵犯他人私隱。且被告會見感化官時亦表示，他是受同性網友慫恿拍攝與色情影片相類似的片段才犯案，故不宜判處感化令，決定判其囚兩個月。

多年來需向父隱瞞性傾向

惟最後王官考慮到，其父親對被告從小要求便極高，甚少加以褒獎鼓勵，且被告作為同性戀者，不但要向父親隱瞞性向，在案發時更與交往8年的伴侶出現感情問題。另被告患有抑鬱症及驚恐症，須接受長達6個月以上的藥物治療，王官認為監禁對其懲罰大於更新生，亦不利其治療，終要判處2年緩刑。

案件編號：TMCC326/ 2021