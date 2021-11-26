工業邨改名創新園　翻新工廈引港商回流　廠商︰香港製造有認受性

港府近年積極推動發展創新科技，並強調本港未來將「再工業化」。邁向20年的科技園今日（26日）宣布，將3個分別位於元朗、大埔、將軍澳工業邨重新定位為「創新園」(INNOPARK)，協助工業家及創新製造企業，將科研成果轉化成商品。

雖然本港的創科及工業，相比以往已有更多的資金及土地資源，但工業家仍認為需面對人才不足的問題。經營HKTVmall的王維基更指，港人推崇金融專業，忽視工業家的重要性，呼籲政府宣傳工業以扭轉市民的觀念。

不過近年本港的創科發展，確實令部分廠商回流香港。有從事醫療科技的廠商指，「香港製造」及「香港設計」於全球具認受性，認為創新園滿足最重要的電力供應、壓縮氣體、高載量的地台，因此決定將最高端的機型，搬至即將啟用的醫療用品製造中心生產。



創新園總地盤面積217公頃

科技園今日公布，工業邨重新定位為創新園後，總地盤面積為217公頃，可容納2.77萬人工作。其中專用工業大廈總樓面面積為近20萬平方米，包括精密製造中心(PMC)、數據技術中心(DT Hub)、醫療用品製造中心(MARS)、先進製造業中心(AMC)、微電子中心(MEC)。其中MARS坐落於大埔創新園，由舊有工廈翻新而成，專為製造醫療用品而設，提供無塵車間等設施，讓相關的企業進駐。

惟近年港府願意投入資金發展創科，創新園亦提供足夠的土地、高樓底及高載量的建築，讓工業家進駐。科技園再工業化高級總監姚慶良坦言，現時創科發展的前景比過去明朗，「夠膽講10幾20年前，我做工業都睇唔到將來。」因現時創新園的設施，提供24小時高需求的工業用電、空調、冷熱水、無塵車間，亦提供危險品如壓縮氣體等。他認為，以上的設備為工業的重要配套，能讓企業節省電力及時間。

王維基︰港人推崇金融忽視工業家

惟本港創科工業的環境獲得改善，但仍然面對人才不足的問題。其中，經營HKTVmall的香港科技探索副主席王維基指，港人推崇金融專業，而忽視工業家的重要性。他呼籲政府宣傳工業以扭轉市民的觀念，從小培育更多科研人才。「投資者要投資，都需要有大量人才幫助。」

王亦坦言，香港約700萬的人口有限，因此轉為加強公司軟件的業務發展，例如向外國輸出網購系統，目前已為印尼最大的醫藥集團，發展網購醫療服務。他亦稱，已研發全球首套全自動化零售機器，將於將軍澳創新園生產。

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維特健靈健康產品董事長陳曦齡指，外地的優勢在於薪酬及土地較便宜。雖然創新園的面積增加後，將一部分的產能搬回香港，但人才培育不足，較難招聘相關的人才，企業需耗費資源重新培育人才。

「香港製造」、「香港設計」全球具認及性

事實上，除了維特健靈外，亦有不少工業家願意回流香港。時代醫療提供高端醫療設備，例如研發、設計及生產磁力共振儀器。但其首席營運官楊思敏坦言，一直以來的生產基地位於國內，但他後來發展「香港製造」、「香港設計」於全球具認及性，業務近年在內地有爆發性增長。

隨著本港創科發展，楊認為創新園適合生產最高端的機型，接下來一月將進駐醫療用品製造中心(MARS)，並投入服務生產儀器，包括最新一代的嬰幼兒用磁力共振系統。他更指出，發展創新工業最重要為穩定的電力供應、壓縮氣體、高承載量的地台。「因為碰力共振機好重，成10幾噸一部，全港冇乜邊幢大廈承受得起。」

科技園再工業化高級總監︰年輕人有發展前景 工廠再唔係污糟邋遢

面對工業家對人才的需求，姚慶良表示，觀察到本港創科及工業的需求愈來愈大，相信將有更多企業回港進駐，認為年輕人於工業的發展空間有前景。他亦指，科技園每年有過千個實習生計劃，接下來亦會與政府商討培育人才。「工廠再唔係污糟邋遢，我哋用腦力生產，用科技推動，對年輕人係有吸引力。」