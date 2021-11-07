羅致光：高齡海嘯10年後急速而至　需與創科產業合作應對挑戰

香港人口老化未來是社會重大挑戰，勞工及福利局局長羅致光今（7日）發表網誌稱，今年年中本港約有22.4萬名85歲或以上高齡長者，10年後只輕微增加至27.7萬名，但40年後便升至83.6萬名。因此，他指即使高齡海嘯今日未到，但十年後便會急速而至，面對其對醫療系統及安老服務帶來的挑戰，今天便要作好準備。

政府於2018年成立樂齡及康復創科應用基金，羅致光稱，基金至今批出超過3.8億元，資助超過1 300個安老及康復服務單位購置或租用近萬件科技產品，減輕護理人員的負擔。同時，很多長者和家人都期望有更多適合家居使用和可負擔的樂齡科技產品供他們選擇，這亦切合促進居家安老的政策方針。



勞工及福利局局長羅致光（右）出席樂齡科技博覽暨高峰會開幕禮，與社聯行政總裁蔡海偉（中）聽取職員介紹樂齡科技平台及展品。（勞福局網誌）

現有22.4萬名85歲以上長者 40年後急升至83.6萬

羅致光表示，今年年中香港約有22.4萬名85歲或以上長者，10年後只輕微增加至27.7萬名，但20年後卻急升至55萬名，40年後更升至83.6萬名，意味高齡海嘯十年後便會急速而所至。

海嘯為醫療及安老帶來挑戰 羅致光：今日便要作好準備

面對高齡海嘯對醫療系統及安老服務帶來的挑戰，羅致光強調今日便要作好準備，包括如何透過應用創新科技加強對服務提供者的支援，以及提升在社區安老長者的生活質素和自理能力。

為推廣社會對樂齡科技的認知和應用，政府聯同香港社會服務聯會及香港科技園公司自2017年起每年舉辦「樂齡科技博覽暨高峰會」，又於2018年12月撥出十億元設立「樂齡及康復創科應用基金」。

創科應用基金批出逾3.8億 資助購置樂齡科技產品

羅致光稱，樂齡科技器材在香港的應用現時以服務提供者為主，創科應用基金自成立至今批出超過3.8億元，資助超過1 300個安老及康復服務單位購置或租用近萬件科技產品，減輕護理人員的負擔。

初創人才加入配合大灣區協同效應 締建具規模銀髮市場

不過，他指很多長者和家人都期望有更多適合家居使用和可負擔的樂齡科技產品供他們選擇，政府需要透過與非政府機構、科研機構、以至整個創科產業鏈的合作，加上利用巿場的力量，才能更有效面對未來高齡海嘯的挑戰，並期望更多初創人才放眼樂齡科技研發，加上香港與大灣區協同效應，未來能夠締建一個真正有規模和選擇的銀髮市場。

樂齡科技博覽暨高峰會逾31000人次參觀

至於剛於昨日結束的第五屆「樂齡科技博覽暨高峰會」，羅致光稱有160多個參展單位展出超過600款樂齡科技產品及方案，超過31,000人次入場參觀。