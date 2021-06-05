變種病毒｜理大：少女病毒量較南非變種群組高千倍　促堵輸入漏洞

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-05 20:37

衞生防護中心今日（5日）公布，一名居於天水圍天盛苑盛譽閣的17歲少女確診英國變種病毒株（N501Y Alpha），CT值約為18。其母親亦初步確診，CT值介乎16至19，二人到過元朗、屯門和大埔等多區地方。 理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，少女的病毒量較早前南非變種病毒群組患者高1,000倍，傳染力很強。現在當務之急是找到少女和母親的感染源頭，盡快堵塞播疫漏洞。他促請衞生防護中心向周邊地區的衞生部門，居如深圳衛健委等，索取當地流行確診個案的基因排序，以找出病毒基因最相似的確診者。

▼6.4天盛苑盛譽閣17歲女居民染疫▼

與近期流行基因差十個突變

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒稱，團隊於昨日下午在屯門醫院和臨時醫院取得少女的檢測樣本，經排序發現是英國變種病毒株（N501Y Alpha）。他說，本港以前的變種病毒個案局限於輸入個案，這宗是首次本地不明源頭個案，情況人人擔心。

理大和港大團隊以早前分析過的個案對比，發現這宗個案的病毒基因跟最接近的個案相差10個突變，「相隔大半年嘅個案先得7個突變，所以今次應該係無關，唔似係現有輸入個案導致」，因此無辦法即時找出她的源頭。他肯定本港已「走漏」輸入個案，但未知在社區已傳播多少代。

個案「突襲」 傳染性高五至七成

蕭傑恒形容這次英國變種病毒個案為「突襲」，其傳染性較一般病毒株高五成至七成。少女的CT值為17.6，即病毒量高，比起早前印裔商人傳播、南非變種病毒群組患者高1,000倍，傳染力很強。

少女的病毒量，比當時南非變種病毒，起碼高1000倍，代表傳染性很高。 理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒

少女和母親曾到過全港不同地方，現時正值社區放寬防疫措施，加上港人疫苗接種率不高，可對社區構成嚴重影響，「依家係第一個警號，如果社區出現其他零星個案就係第二個警號」，亦即第五波疫情先兆。蕭傑恒預料少女和母親將有更多密切接觸者確診，但希望群組不會進一步擴大。

▼6.4天盛苑盛譽閣封區檢測▼

+ 6 + 6 + 6

蕭傑恒強調，現在當務之急是找到少女和母親的感染源頭，並盡快堵塞播疫漏洞，否則可能導致社區出現更多變種病毒個案。英國變種是全球最常見的病毒株，佔超過一半個案，「周邊地方、台灣、內地都有。」

英國變種病毒現深圳 籲與內地追查

深圳鹽田近日出現多宗英國變種病毒個案，引起大眾關注「回港易」計劃隱憂，蕭傑恒稱「要對比（病毒）基因相似程度有幾高，先可以確定個案係咪有關」，他促請衞生防護中心向周邊地區的衞生部門，譬如深圳衛健委等，索取當地流行確診個案的基因排序，以找出病毒基因最相似的確診者。

被問到是否應擴大「回港易」計劃的中高風險地區，蕭傑恒指，在衞生角度而言，收緊措施做法最安全，但實際上要與便利取得平衡。