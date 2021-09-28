南非Zwembesi Farm生蠔疑引致6宗食物中毒　食安中心指令業界停售

食物環境衞生署食物安全中心今天（28日）公布，衞生署衞生防護中心通報六宗食物中毒個案，涉及個案人士曾分別於旺角及尖沙咀各一間食肆進食生蠔。食安中心派員調查後發現，兩間食肆均曾出售採集自南非Zwembesi Farm (PTY) LTD.的生蠔。為審慎起見，中心即時指示業界暫停進口及在港出售所有在南非Zwembesi Farm (PTY) LTD.出產的生蠔。



圖片為示意圖，非涉事生蠔。 （資料圖片）

食客於旺角及尖沙咀各一間食肆進食後不適

食安中心發言人表示，接獲衞生署衞生防護中心通報六宗食物中毒個案，涉及個案人士曾分別於旺角及尖沙咀各一間食肆進食生蠔。中心已派員到涉事食肆調查，發現該兩間食肆均曾出售採集自南非Zwembesi Farm (PTY) LTD.的生蠔。為審慎起見，中心即時指示業界暫停進口及在港出售所有在南非Zwembesi Farm (PTY) LTD.出產的生蠔。

中心已要求各進口商及有關食肆即時停止供應及出售涉事生蠔，並正追查有關產品的分銷情況，業界亦應停止使用或出售有關產品。

發言人指出，由於蠔隻以過濾大量海水的方式進食，如果養蠔或採蠔的水域水質帶有病原體，這些物質便會在蠔的體內積聚。生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士及肝病患者等容易受感染的人士，應避免進食生蠔。

中心會通知南非當局，亦會知會本地業界，並會繼續跟進事件及採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。調查仍然繼續。